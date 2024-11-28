Каждая хозяйка готовит свой особый красный борщ, который любят все члены семьи. Хотя технологии имеют отличия, несколько характерных черт определяют качество такого блюда. Речь идет о наваристом бульоне, насыщенном красном цвете и довольно густой консистенции.

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Идея приготовления идеального красного борща опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Для того, чтобы свекла не теряла цвет, в натертый овощ нужно добавить лимонный сок.

Ингредиенты:

свиные ребра – 500 г

вода – 2 л

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

свекла – 1 большая

томатное пюре – 130 г

масло ГХИ – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

капуста – по вкусу

картофель – 3 шт.

лимонный сок – 1/2 шт или по вкусу

фасоль консервированная – 1/2 банки

специи – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свиные ребрышки помыть и выложить в кастрюлю, залить водой и поставить готовиться, периодически снимая пену.

2. Хорошо разогреть сковороду, выложить масло гхи. Подождать, пока масло растопится и высыпать лук, жарить до золотистости и добавить морковь. Жарить до мягкости.

3. К луку с морковью положить натертую свеклу и выжать сок лимона.

4. Высыпать томатное пюре, влить немного бульона и тушить несколько минут.

5. Высыпать зажарку в бульон и довести до кипения.

6. В кастрюлю добавить шинкованную капусту, чеснок и порезанный картофель. Варить до готовности.

7. В последнюю очередь добавить специи и готовую фасоль.

8. Довести до кипения и подать с пышками, сметаной и зеленью.

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