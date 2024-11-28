Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами
Каждая хозяйка готовит свой особый красный борщ, который любят все члены семьи. Хотя технологии имеют отличия, несколько характерных черт определяют качество такого блюда. Речь идет о наваристом бульоне, насыщенном красном цвете и довольно густой консистенции.
Идея приготовления идеального красного борща опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Для того, чтобы свекла не теряла цвет, в натертый овощ нужно добавить лимонный сок.
Ингредиенты:
- свиные ребра – 500 г
- вода – 2 л
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- свекла – 1 большая
- томатное пюре – 130 г
- масло ГХИ – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- капуста – по вкусу
- картофель – 3 шт.
- лимонный сок – 1/2 шт или по вкусу
- фасоль консервированная – 1/2 банки
- специи – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свиные ребрышки помыть и выложить в кастрюлю, залить водой и поставить готовиться, периодически снимая пену.
2. Хорошо разогреть сковороду, выложить масло гхи. Подождать, пока масло растопится и высыпать лук, жарить до золотистости и добавить морковь. Жарить до мягкости.
3. К луку с морковью положить натертую свеклу и выжать сок лимона.
4. Высыпать томатное пюре, влить немного бульона и тушить несколько минут.
5. Высыпать зажарку в бульон и довести до кипения.
6. В кастрюлю добавить шинкованную капусту, чеснок и порезанный картофель. Варить до готовности.
7. В последнюю очередь добавить специи и готовую фасоль.
8. Довести до кипения и подать с пышками, сметаной и зеленью.
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