Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
3 минуты
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Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

Каждая хозяйка готовит свой особый красный борщ, который любят все члены семьи. Хотя технологии имеют отличия, несколько характерных черт определяют качество такого блюда. Речь идет о наваристом бульоне, насыщенном красном цвете и довольно густой консистенции.

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Идея приготовления идеального красного борща опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Для того, чтобы свекла не теряла цвет, в натертый овощ нужно добавить лимонный сок.

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

Ингредиенты:

  • свиные ребра – 500 г
  • вода – 2 л
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • свекла – 1 большая
  • томатное пюре – 130 г
  • масло ГХИ – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • капуста – по вкусу
  • картофель – 3 шт.
  • лимонный сок – 1/2 шт или по вкусу
  • фасоль консервированная – 1/2 банки
  • специи – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

1. Свиные ребрышки помыть и выложить в кастрюлю, залить водой и поставить готовиться, периодически снимая пену.

2. Хорошо разогреть сковороду, выложить масло гхи. Подождать, пока масло растопится и высыпать лук, жарить до золотистости и добавить морковь. Жарить до мягкости.

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

3. К луку с морковью положить натертую свеклу и выжать сок лимона.

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

4. Высыпать томатное пюре, влить немного бульона и тушить несколько минут.

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

5. Высыпать зажарку в бульон и довести до кипения.

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

6. В кастрюлю добавить шинкованную капусту, чеснок и порезанный картофель. Варить до готовности.

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

7. В последнюю очередь добавить специи и готовую фасоль.

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

8. Довести до кипения и подать с пышками, сметаной и зеленью.

Как приготовить идеальный наваристый красный борщ: делимся самыми важными секретами

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