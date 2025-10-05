Торт "Спартак" – это классика, которую любят за насыщенный шоколадный вкус, нежный крем и совершенное сочетание коржей с глазурью. Несмотря на сложный вид, приготовить этот десерт в домашних условиях вполне реально. Главное – соблюдать пропорции и дать торту хорошо настояться, чтобы он стал мягким, ароматным и таял во рту. Это тот рецепт, который стоит сохранить для праздничных случаев или просто для приятного чаепития дома.

Видео дня

Как приготовить вкусный торт "Спартак" в домашних условиях рассказала фудблогерка yanina.bakery в Instagram.

Ингредиенты для коржей:

сахар – 90 г

сливочное масло – 90 г

мед – 120 г

яйца – 2 шт.

сода – 1 ч.л.

мука – 400 г

какао-порошок – 45 г

Способ приготовления коржей:

1. В небольшую кастрюлю положите масло, мед и сахар.

2. Подогревайте на слабом огне, пока сахар полностью не растворится.

3. Снимите с плиты, добавьте соду и перемешайте.

4. Оставьте массу остыть примерно на 5 минут.

5. Затем добавьте яйца, быстро перемешивая венчиком.

6. Введите просеянную муку вместе с какао. Сначала замешивайте ложкой, а когда тесто станет густым – выложите на стол и домесите руками.

7. Сформируйте "колбаску", разделите на 7 частей, раскатайте каждую в диск, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.

8. Далее раскатайте каждый кусочек на пергаменте до толщины 5-7 мм, вырежьте круги диаметром около 18 см, наколите вилкой.

9. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 6 минут до готовности. Готовые коржи охладите.

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр – 430 г

сметана (20%) – 300 мл.

сливки (от 30%) – 150 мл.

сахарная пудра – 70 г

молочный шоколад – 80 г

черный шоколад – 100 г

Способ приготовления крема:

1. В небольшой кастрюле доведите сливки почти до кипения, снимите с огня, добавьте поломанный шоколад и перемешайте до однородности.

2. Дайте остыть до комнатной температуры.

3. В другой миске взбейте сливочный сыр, сметану и сахарную пудру до кремовой консистенции.

4. Добавьте охлажденную шоколадную смесь и еще раз взбейте 1-2 минуты – получите нежный шоколадный крем.

Как собрать торт:

1. На основу или тарелку нанесите немного крема, выложите первый корж и щедро смажьте его.

2. Повторяйте со всеми слоями.

3. Чтобы торт получился ровным и держал форму, оберните его ацетатной лентой и поставьте в разъемное кольцо.

4. Поставьте "Спартак" в холодильник минимум на 8-10 часов – именно столько нужно, чтобы коржи стали мягкими, а крем стабилизировался.

Ингредиенты для помадки:

сливки (жирные) – 100 мл.

черный шоколад – 100 г

Способ приготовления помадки:

1. Сливки нагрейте, добавьте шоколад и перемешайте до получения гладкой массы.

2. Дайте остыть до комнатной температуры и равномерно покройте верх и бока торта.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: