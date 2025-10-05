Как приготовить идеальный "Спартак" в домашних условиях: делимся главными секретами
Торт "Спартак" – это классика, которую любят за насыщенный шоколадный вкус, нежный крем и совершенное сочетание коржей с глазурью. Несмотря на сложный вид, приготовить этот десерт в домашних условиях вполне реально. Главное – соблюдать пропорции и дать торту хорошо настояться, чтобы он стал мягким, ароматным и таял во рту. Это тот рецепт, который стоит сохранить для праздничных случаев или просто для приятного чаепития дома.
Как приготовить вкусный торт "Спартак" в домашних условиях рассказала фудблогерка yanina.bakery в Instagram.
Ингредиенты для коржей:
- сахар – 90 г
- сливочное масло – 90 г
- мед – 120 г
- яйца – 2 шт.
- сода – 1 ч.л.
- мука – 400 г
- какао-порошок – 45 г
Способ приготовления коржей:
1. В небольшую кастрюлю положите масло, мед и сахар.
2. Подогревайте на слабом огне, пока сахар полностью не растворится.
3. Снимите с плиты, добавьте соду и перемешайте.
4. Оставьте массу остыть примерно на 5 минут.
5. Затем добавьте яйца, быстро перемешивая венчиком.
6. Введите просеянную муку вместе с какао. Сначала замешивайте ложкой, а когда тесто станет густым – выложите на стол и домесите руками.
7. Сформируйте "колбаску", разделите на 7 частей, раскатайте каждую в диск, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
8. Далее раскатайте каждый кусочек на пергаменте до толщины 5-7 мм, вырежьте круги диаметром около 18 см, наколите вилкой.
9. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 6 минут до готовности. Готовые коржи охладите.
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр – 430 г
- сметана (20%) – 300 мл.
- сливки (от 30%) – 150 мл.
- сахарная пудра – 70 г
- молочный шоколад – 80 г
- черный шоколад – 100 г
Способ приготовления крема:
1. В небольшой кастрюле доведите сливки почти до кипения, снимите с огня, добавьте поломанный шоколад и перемешайте до однородности.
2. Дайте остыть до комнатной температуры.
3. В другой миске взбейте сливочный сыр, сметану и сахарную пудру до кремовой консистенции.
4. Добавьте охлажденную шоколадную смесь и еще раз взбейте 1-2 минуты – получите нежный шоколадный крем.
Как собрать торт:
1. На основу или тарелку нанесите немного крема, выложите первый корж и щедро смажьте его.
2. Повторяйте со всеми слоями.
3. Чтобы торт получился ровным и держал форму, оберните его ацетатной лентой и поставьте в разъемное кольцо.
4. Поставьте "Спартак" в холодильник минимум на 8-10 часов – именно столько нужно, чтобы коржи стали мягкими, а крем стабилизировался.
Ингредиенты для помадки:
- сливки (жирные) – 100 мл.
- черный шоколад – 100 г
Способ приготовления помадки:
1. Сливки нагрейте, добавьте шоколад и перемешайте до получения гладкой массы.
2. Дайте остыть до комнатной температуры и равномерно покройте верх и бока торта.
