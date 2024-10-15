Считается, что приготовление идеального стейка требует больших навыков и знаний. В противном случае на вашей тарелке окажется сухой, пережаренный и жесткий кусок мяса, который просто невозможно будет есть.

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Но на самом деле, единственное, что нужно знать при приготовлении этого блюда – это некоторые тонкости. Следуя им, стейк получится идеальным даже у начинающего. Обо всех секретах приготовления идеального стейка рассказал Mirror.

Один из основных секретов приготовления куска мяса состоит в том, что он должен полежать какое-то время. Нельзя снять стейк со сковороды и сразу начать его нарезать. Мясо следует оставить после приготовления на 5-10 минут. Когда вы готовите стейк, тепло заставляет сок изнутри собираться поближе к центру куска. Если вы нарежете его сразу после приготовления, этот драгоценный сок вытечет на вашу разделочную доску, оставив вас с сухим стейком без всякого вкуса.

Если дать ему отдохнуть, сок будет время перераспределиться по всему мясу, закрепляя вкус и гарантируя, что каждый кусок будет максимально сочным. Причина, почему многие пропускают этап отдыха, заключается в том, что они волнуются, что стейк слишком остынет. Но на самом деле ваш стейк будет слегка готовиться даже после того, как вы снимете его с огня. Это значит, что пока он отдыхает, не только перераспределяется сок, но и температура по-прежнему повышается, поэтому ваш стейк остается теплым и идеальным для подачи.

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