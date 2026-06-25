Кабачковая икра остается одной из самых популярных летних закусок, которую легко приготовить дома. Особенно нежной и ароматной она получается из запеченных овощей, которые готовятся в рукаве без лишних хлопот. Такой способ позволяет сохранить насыщенный вкус ингредиентов и сделать текстуру максимально однородной. Готовую икру можно подавать к мясу, картофелю или просто намазывать на свежий хлеб.

Идея приготовления домашней кабачковой икры в рукаве опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

лук репчатый – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика для запекания

помидоры – 2-3 небольших шт.

растительное масло – 2 ст.л.

укроп свежий или сухой – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

свежий чеснок – для готовой икры

сливочное масло – 10-15 г

Способ приготовления:

1. Кабачок, лук, морковь, сладкий перец, помидоры и чеснок подготовьте и нарежьте крупными кусками.

2. Переложите все овощи в рукав для запекания, добавьте растительное масло, соль, перец и укроп.

3. Хорошо перемешайте ингредиенты прямо в рукаве и завяжите его с обеих сторон.

4. Выложите рукав на противень и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 35-40 минут.

5. После приготовления осторожно откройте рукав и оставьте овощи на 3–5 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

6. Переложите овощную массу в чашу блендера.

7. Добавьте свежий измельчённый чеснок и сливочное масло.

8. Измельчите все до однородной консистенции. При необходимости отрегулируйте вкус солью и специями.

9. Готовую кабачковую икру переложите в контейнер или стеклянную посуду и дайте немного остыть.

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