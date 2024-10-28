Как приготовить кебаб без мяса: вкусное и бюджетное блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как приготовить кебаб без мяса: вкусное и бюджетное блюдо

Предлагаем вашему вниманию необычный рецепт кебаба, в котором не используется мясо. Это блюдо, в дополнении с овощным салатом, станет отличным вариантом обеда или ужина.

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Как правильно приготовить кебаб без мяса, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Он уверяет, что это блюдо получится не только вкусным, но и достаточно бюджетным.

Как приготовить кебаб без мяса: вкусное и бюджетное блюдо

Ингредиенты

  • Картофель – 500 гр
  • Красный лук – 1 шт
  • Чили – 1 шт
  • Кинза – 1 пучок
  • Чеснок – 2 зуб
  • Порошок чили – 1 ч.л.
  • Кумин молотый – ½ ч.л.
  • Кориандр – ½ ч.л.
  • Чаат масала – 1 ½ ч.л.
  • Черный кумин – 1 ч.л.
  • Порошок зеленого манго – 1/2 ч.л.
  • Соль
  • Перец
  • Панировочные сухари – ½ стакана
  • Нутовая мука – ¼ стакана
  • Масло – для жарки

Способ приготовления

1. Картошку отвариваем в мундире, очищаем и разминаем.

2. Лук, кинзу, чили и чеснок измельчаем.

Как приготовить кебаб без мяса: вкусное и бюджетное блюдо

3. Пряности прогреваем на сковороде на среднем огне и измельчаем.

4. Лук обжариваем на 1 ст.л. растительного масла.

Как приготовить кебаб без мяса: вкусное и бюджетное блюдо

5. В миске смешать картофель со всеми пряностями, добавить оставшиеся ингредиенты и вымесить фарш в течение 4-5 минут.

6. Накрыть и отправить отдохнуть в холодильник на 30 минут.

Как приготовить кебаб без мяса: вкусное и бюджетное блюдо

7. Сформировать кебабы и жарить на разогретом масле на среднем огне до золотистости.

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