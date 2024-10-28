Как приготовить кебаб без мяса: вкусное и бюджетное блюдо
Предлагаем вашему вниманию необычный рецепт кебаба, в котором не используется мясо. Это блюдо, в дополнении с овощным салатом, станет отличным вариантом обеда или ужина.
Как правильно приготовить кебаб без мяса, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Он уверяет, что это блюдо получится не только вкусным, но и достаточно бюджетным.
Ингредиенты
- Картофель – 500 гр
- Красный лук – 1 шт
- Чили – 1 шт
- Кинза – 1 пучок
- Чеснок – 2 зуб
- Порошок чили – 1 ч.л.
- Кумин молотый – ½ ч.л.
- Кориандр – ½ ч.л.
- Чаат масала – 1 ½ ч.л.
- Черный кумин – 1 ч.л.
- Порошок зеленого манго – 1/2 ч.л.
- Соль
- Перец
- Панировочные сухари – ½ стакана
- Нутовая мука – ¼ стакана
- Масло – для жарки
Способ приготовления
1. Картошку отвариваем в мундире, очищаем и разминаем.
2. Лук, кинзу, чили и чеснок измельчаем.
3. Пряности прогреваем на сковороде на среднем огне и измельчаем.
4. Лук обжариваем на 1 ст.л. растительного масла.
5. В миске смешать картофель со всеми пряностями, добавить оставшиеся ингредиенты и вымесить фарш в течение 4-5 минут.
6. Накрыть и отправить отдохнуть в холодильник на 30 минут.
7. Сформировать кебабы и жарить на разогретом масле на среднем огне до золотистости.
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