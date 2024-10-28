Предлагаем вашему вниманию необычный рецепт кебаба, в котором не используется мясо. Это блюдо, в дополнении с овощным салатом, станет отличным вариантом обеда или ужина.

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Как правильно приготовить кебаб без мяса, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Он уверяет, что это блюдо получится не только вкусным, но и достаточно бюджетным.

Ингредиенты

Картофель – 500 гр

Красный лук – 1 шт

Чили – 1 шт

Кинза – 1 пучок

Чеснок – 2 зуб

Порошок чили – 1 ч.л.

Кумин молотый – ½ ч.л.

Кориандр – ½ ч.л.

Чаат масала – 1 ½ ч.л.

Черный кумин – 1 ч.л.

Порошок зеленого манго – 1/2 ч.л.

Соль

Перец

Панировочные сухари – ½ стакана

Нутовая мука – ¼ стакана

Масло – для жарки

Способ приготовления

1. Картошку отвариваем в мундире, очищаем и разминаем.

2. Лук, кинзу, чили и чеснок измельчаем.

3. Пряности прогреваем на сковороде на среднем огне и измельчаем.

4. Лук обжариваем на 1 ст.л. растительного масла.

5. В миске смешать картофель со всеми пряностями, добавить оставшиеся ингредиенты и вымесить фарш в течение 4-5 минут.

6. Накрыть и отправить отдохнуть в холодильник на 30 минут.

7. Сформировать кебабы и жарить на разогретом масле на среднем огне до золотистости.

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