Торт "Спартак" – настоящая классика домашней кондитерки, которую обожают за сочетание нежных шоколадных коржей и ароматного заварного крема. Обычно этот десерт готовят в духовке, но есть более простой способ – сделать его на сковородке. Это удобно, быстро и совсем не влияет на вкус: торт получается таким же мягким, насыщенным и аппетитным. Рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подойдет даже тем, кто готовит впервые.

Как быстро приготовить торт "Спартак" на сковородке рассказала фудблогерка cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты для коржей (примерно 10 штук, диаметром 20 см):

мука – 380 г (ориентировочно)

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

сливочное масло – 110 г

мед – 80 г

сода – 1,5 ч.л.

какао – 30 г

Ингредиенты для крема:

молоко – 600 мл.

сахар – 200 г

яйцо – 1 шт.

крахмал – 60 г

сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для глазури:

сахар – 6 ст.л.

какао – 3 ст.л.

вода – 3 ст.л.

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешайте яйцо, сахар и крахмал.

2. Добавьте молоко и хорошо перемешайте.

3. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса не станет густой.

4. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и размешайте до однородности.

5. Накройте крем пленкой "в контакт" и оставьте остывать.

6. В кастрюле соедините яйца, сахар, мед и соду.

7. Подогревайте на среднем огне, непрерывно помешивая, пока масса не приобретет карамельный цвет и не станет более густой. Добавьте сливочное масло, размешайте до растворения, затем немного остудите.

8. Добавьте какао, постепенно всыпайте муку и замешайте эластичное тесто.

9. Поделите тесто на 10 частей. Каждую раскатайте в тонкий круг и выпекайте на сухой сковороде по несколько минут с каждой стороны – до появления легкого румянца.

10. Когда все коржи остынут, смажьте их кремом и сложите торт слоями. Сверху полейте глазурью.

11. Смешайте сахар, какао и воду. Подогревайте на слабом огне, постоянно помешивая, до закипания. Варите еще 2-4 минуты, снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до гладкой консистенции. Полейте торт и оставьте пропитаться на несколько часов.

