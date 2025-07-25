Вкусную и сытную лазанью можно приготовить из сезонных кабачков. Овощ прекрасно сочетается с ветчиной, а также твердым сыром. Нужно просто все выложить слоями и запечь.

Идея приготовления сытной кабачковой лазаньи на ужин опубликована на странице кулинарки Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

цуккини или кабачки – 2–3 шт. (среднего размера);

ветчина – 250 г

твердый сыр – 300 г

пармезан – 80 г

масло – 40 мл.

зелень – по желанию (петрушка, базилик).

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать вдоль на тонкие слайсы (лучше слайсером или овощечисткой).

2. Смазать форму растительным маслом.

3. Выложить первый слой кабачков, далее слой ветчины, затем слой сыра и посыпать пармезаном.

4. Повторить слои еще 3-4 раза. Сверху посыпать пармезаном.

5. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут, до золотистой корочки.

6 Дать постоять 10 минут перед нарезанием – так лазанья будет лучше держать форму.

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