Как приготовить лазанью из кабачков на ужин: очень вкусное сезонное блюдо
Вкусную и сытную лазанью можно приготовить из сезонных кабачков. Овощ прекрасно сочетается с ветчиной, а также твердым сыром. Нужно просто все выложить слоями и запечь.
Идея приготовления сытной кабачковой лазаньи на ужин опубликована на странице кулинарки Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- цуккини или кабачки – 2–3 шт. (среднего размера);
- ветчина – 250 г
- твердый сыр – 300 г
- пармезан – 80 г
- масло – 40 мл.
- зелень – по желанию (петрушка, базилик).
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать вдоль на тонкие слайсы (лучше слайсером или овощечисткой).
2. Смазать форму растительным маслом.
3. Выложить первый слой кабачков, далее слой ветчины, затем слой сыра и посыпать пармезаном.
4. Повторить слои еще 3-4 раза. Сверху посыпать пармезаном.
5. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут, до золотистой корочки.
6 Дать постоять 10 минут перед нарезанием – так лазанья будет лучше держать форму.
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