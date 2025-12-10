Как приготовить ленивые чебуреки без заморочки: понадобится лаваш
Для того, чтобы приготовить сочные чебуреки, вам не нужно вымешивать тесто. Чтобы значительно сэкономить время, можно использовать лаваш. Изделия получатся очень сочные и вкусные.
Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш говяжий – 350 г
- лаваш (круглый, тонкий) – 4-5 шт
- сыр твердый – 160 г
- лук – 1 шт.
- вода – 60 мл.
- кинза (или петрушка) – 8 г по желанию
- подсолнечное масло – 12 г
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску положите фарш, натрите туда лук.
2. Добавьте немного воды, соль и перец.
3. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу.
4. Все тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца.
5. Натрите сыр на крупную терку.
6. Окуните лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон.
7. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину – фарш и сыр.
8. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.
9. Разогрейте сковородку, влейте немного масла.
10. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша.
