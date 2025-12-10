Для того, чтобы приготовить сочные чебуреки, вам не нужно вымешивать тесто. Чтобы значительно сэкономить время, можно использовать лаваш. Изделия получатся очень сочные и вкусные.

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

фарш говяжий – 350 г

лаваш (круглый, тонкий) – 4-5 шт

сыр твердый – 160 г

лук – 1 шт.

вода – 60 мл.

кинза (или петрушка) – 8 г по желанию

подсолнечное масло – 12 г

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску положите фарш, натрите туда лук.

2. Добавьте немного воды, соль и перец.

3. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу.

4. Все тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца.

5. Натрите сыр на крупную терку.

6. Окуните лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон.

7. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину – фарш и сыр.

8. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.

9. Разогрейте сковородку, влейте немного масла.

10. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша.

