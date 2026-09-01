Как приготовить ленивые чебуреки из лаваша: делимся самым простым рецептом

Ленивые чебуреки из лаваша – простой вариант любимого блюда, когда не хочется тратить время на замешивание теста. Для начинки понадобится куриный фарш, немного сыра и зелень. Лаваш хорошо заменяет традиционное тесто, поэтому приготовление занимает совсем немного времени. Такие чебуреки получаются румяными снаружи и сочными внутри.

Идея приготовления вкусных домашних чебуреков из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 350 г

круглый тонкий лаваш – несколько листов

твёрдый сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

вода – 50 мл.

свежая зелень – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Куриный фарш переложите в миску, добавьте измельченную зелень, соль и специи. Вбейте одно яйцо и влейте воду. Тщательно перемешайте фарш, чтобы масса стала однородной и достаточно мягкой.

2. Разложите круглый лист лаваша на рабочей поверхности. На одну половину тонким слоем выложите примерно столовую ложку фарша, оставляя немного места у краев. Сверху посыпьте начинку тёртым сыром.

3. Край лаваша, на который не выкладывали начинку, смажьте взбитым яйцом. Накройте им фарш с сыром и хорошо прижмите края пальцами или вилкой. Так начинка останется внутри во время жарки.

4. Подготовьте таким образом все чебуреки. Поставьте сковороду на средний огонь, добавьте небольшое количество масла и выложите заготовки.

5. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы лаваш не подгорел раньше, чем приготовится мясная начинка.

6. Готовые "ленивые" чебуреки лучше всего подавать горячими. Тонкий лаваш становится хрустящим и румяным, а внутри остается сочная начинка из куриного фарша и расплавленного сыра.

7. Это простой рецепт, который подойдет как для быстрого ужина, так и для сытного перекуса.

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