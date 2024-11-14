Как приготовить настоящий яворивский пирог: вкусное аутентичное блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как приготовить настоящий яворивский пирог: вкусное аутентичное блюдо

Яворивский пирог – часть нематериального культурного наследия Украины. Также это традиционное праздничное, свадебное и воскресное блюдо, которое готовится в Яворивском районе Львовской области, и вообще на Галичине.

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Шеф-повар Владимир Ярославский решил рассказать рецепт правильного приготовления яворивского пирога. В Instagram он дал точные инструкции по приготовлению и рассказал обо всех технологиях.

Как приготовить настоящий яворивский пирог: вкусное аутентичное блюдо

Ингредиенты для теста на форму 26 см

  • Молоко – 180 мл
  • Свежие дрожжи – 20-22 гр
  • Сахар – 35 гр
  • Желтки – 2 шт
  • Мука – 350 гр
  • Соль – 6 гр
  • Масло растительное – 25 мл

Ингредиенты для начинки

  • Вареный картофель – 550 гр
  • Вареная гречка – 500 гр
  • Лук – 400 гр
  • Подбрюшина – 400 гр
  • Тмин
  • Соль Дрогобычская

Способ приготовления

1. В теплое молоко добавляем сахар, дрожжи, просеянную муку, растительное масло, соль и замешиваем мягкое тесто. Оставляем в теплом месте, чтобы хорошо подошло.

Как приготовить настоящий яворивский пирог: вкусное аутентичное блюдо

2. В 200 г гречневой крупы добавляем к 330 мл воды и соль. Варим до готовности.

3. Подбрюшину нарезаем кубиками, поджариваем на сковороде и добавляем нарезанный кубиками лук. Жарим до золотистого цвета.

4. Смешиваем картофельное пюре, гречку и шкварки с луком, доводим по вкусу приправами.

5. Тесто тонко раскатываем, добавляем начинку и осторожно закрываем тестом сверху.

Как приготовить настоящий яворивский пирог: вкусное аутентичное блюдо

6. Перекладываем в форму швом вниз, смазываем яйцом, посыпаем солью и тмином.

Как приготовить настоящий яворивский пирог: вкусное аутентичное блюдо

7. Оставляем в теплом месте на 30 минут и выпекаем при температуре 170 градусов около 40 минут.

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