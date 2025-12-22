Как приготовить наваристую домашнюю солянку: делимся пошаговым рецептом
Солянка – очень наваристая и сытная мясная первое блюдо. Кроме привычной свинины или говядины здесь сочетаются различные виды колбасы, а также соленья. Это идеальный согревающий суп для периода холодов.
Идея приготовления наваристой мясной солянки опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо (свинина/говядина) – 350 г
- колбаса – 500 г
- соленые огурцы – 3 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- оливки, маслины – 200 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец, специи – по вкусу
- рассол из огурцов – 1 стакан
- зелень
- лимон и сметана – для подачи
Способ приготовления:
1. Мясо поставить варить для бульона около часа (говядину дольше).
2. Нарезать соломкой три вида колбасы.
3. Из бульона достать готовое мясо и тоже нарезать соломкой.
4. В бульон добавить пожаренный лук с огурцом и с томатной пастой.
5. Далее добавить колбасу и мясо, оливки и рассол из огурцов и специи.
6. Доведя до закипания варить 15 минут.
7. Снять с огня, добавить зелень, несколько долек лимона, накрыть крышкой и дать настояться 30 минут.
8. Подавать со сметаной и дополнительно лимоном.
