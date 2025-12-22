Как приготовить наваристую домашнюю солянку: делимся пошаговым рецептом

Как приготовить наваристую домашнюю солянку: делимся пошаговым рецептом

Солянка – очень наваристая и сытная мясная первое блюдо. Кроме привычной свинины или говядины здесь сочетаются различные виды колбасы, а также соленья. Это идеальный согревающий суп для периода холодов.

Идея приготовления наваристой мясной солянки опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • мясо (свинина/говядина) – 350 г
  • колбаса – 500 г
  • соленые огурцы – 3 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • оливки, маслины – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец, специи – по вкусу
  • рассол из огурцов – 1 стакан
  • зелень
  • лимон и сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. Мясо поставить варить для бульона около часа (говядину дольше).

2. Нарезать соломкой три вида колбасы.

3. Из бульона достать готовое мясо и тоже нарезать соломкой.

4. В бульон добавить пожаренный лук с огурцом и с томатной пастой.

5. Далее добавить колбасу и мясо, оливки и рассол из огурцов и специи.

6. Доведя до закипания варить 15 минут.

7. Снять с огня, добавить зелень, несколько долек лимона, накрыть крышкой и дать настояться 30 минут.

8. Подавать со сметаной и дополнительно лимоном.

