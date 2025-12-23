Как приготовить наваристые чанахи с мясом, чесноком и фасолью: делимся рецептом ароматного первого блюда

Екатерина Ягович
Ароматные первые блюда прекрасно подходят для прохладных зимних вечеров. На этот случай идеально подходят чанахи. Блюдо очень наваристое, сытное и сочетает много разнообразных пикантных ингредиентов.

Как приготовить наваристые чанахи с фасолью рассказал фудблогер mil alexx fit в Instagram.

Ингредиенты:

  • 750 г картофеля
  • 750 г мяса (филе курицы или свинины)
  • 150 г моркови
  • 150 г лука
  • 2 банки фасоли – 550 г
  • соль, сладкая паприка, специи к курице, молотый перец
  • 3 ст.л. томата
  • 30 г растительного масла
  • 30 г муки
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1.5-2 л. воды

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю влейте масло, бросьте куски нарезанного мяса (я брал курицу, но можно и другое), добавьте специи к курице, соль, выдавите чеснок.

2. Перемешивая обжаривайте на большом огне 10 минут.

3. Добавьте нарезанный лук и морковь, копченую паприку, молотый перец, перемешивая жарьте на среднем огне 7-10 минут.

4. Параллельно на растительном масле, обжарьте картофель нарезанный кубиками – жарьте, перемешивая, до золотистой корочки.

5. К мясу добавьте несколько ложек томата или кетчупа, муку, залейте 1.5-2 л воды. Перемешивая, готовьте 20 минут.

6. Добавьте обжаренный картофель и консервированную фасоль.

7. Проварите еще 10 минут и готово – для подачи присыпьте зеленью.

