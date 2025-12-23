Как приготовить наваристые чанахи с мясом, чесноком и фасолью: делимся рецептом ароматного первого блюда
Ароматные первые блюда прекрасно подходят для прохладных зимних вечеров. На этот случай идеально подходят чанахи. Блюдо очень наваристое, сытное и сочетает много разнообразных пикантных ингредиентов.
Как приготовить наваристые чанахи с фасолью рассказал фудблогер mil alexx fit в Instagram.
Ингредиенты:
- 750 г картофеля
- 750 г мяса (филе курицы или свинины)
- 150 г моркови
- 150 г лука
- 2 банки фасоли – 550 г
- соль, сладкая паприка, специи к курице, молотый перец
- 3 ст.л. томата
- 30 г растительного масла
- 30 г муки
- 3-4 зубчика чеснока
- 1.5-2 л. воды
Способ приготовления:
1. В большую кастрюлю влейте масло, бросьте куски нарезанного мяса (я брал курицу, но можно и другое), добавьте специи к курице, соль, выдавите чеснок.
2. Перемешивая обжаривайте на большом огне 10 минут.
3. Добавьте нарезанный лук и морковь, копченую паприку, молотый перец, перемешивая жарьте на среднем огне 7-10 минут.
4. Параллельно на растительном масле, обжарьте картофель нарезанный кубиками – жарьте, перемешивая, до золотистой корочки.
5. К мясу добавьте несколько ложек томата или кетчупа, муку, залейте 1.5-2 л воды. Перемешивая, готовьте 20 минут.
6. Добавьте обжаренный картофель и консервированную фасоль.
7. Проварите еще 10 минут и готово – для подачи присыпьте зеленью.
