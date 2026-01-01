Наваристый куриный бульон – идеальное блюдо после салатов с майонезом. Можно добавить макароны, а также много зелени. А для того, чтобы у вас не получился просто мутный суп, воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления вкусного наваристого бульона из курицы опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. курицы на 3 л воды

лук – 1-2 шт.

морковь – 1-2 шт.

лавровый лист – 2-3 шт.

перец горошком – 5-7 шт.

соль/перец

По желанию:

мелкие макароны

зелень

картофель

Способ приготовления:

1. Курицу промыть.

2. По желанию нарезать на меньшие кусочки и залить водой.

3. Варить до закипания и слить первую воду.

4. Курицу промыть от пены и залить новой водой.

5. Добавить к курице почищенные морковь и лук.

6. Всыпать перец горошком и лавровый лист.

7. Отправить на огонь.

8. Варить бульон час после закипания на медленном огне под крышкой.

9. Время от времени снять пенку, которая там будет образовываться.

10. Процедить бульон через сито или марлю и, по желанию добавить картофель, лапшу и зажарку, варить до готовности.

11. Посолить, поперчить по вкусу.

