Как приготовить наваристый бульон из курицы: пошаговая технология для идеального результата

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
111
Как приготовить наваристый бульон из курицы: пошаговая технология для идеального результата

Наваристый куриный бульон – идеальное блюдо после салатов с майонезом. Можно добавить макароны, а также много зелени. А для того, чтобы у вас не получился просто мутный суп, воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления вкусного наваристого бульона из курицы опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Как приготовить наваристый бульон из курицы: пошаговая технология для идеального результата

Ингредиенты:

  • 1 кг. курицы на 3 л воды
  • лук – 1-2 шт.
  • морковь – 1-2 шт.
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • перец горошком – 5-7 шт.
  • соль/перец

По желанию:

  • мелкие макароны
  • зелень
  • картофель

Способ приготовления:

Как приготовить наваристый бульон из курицы: пошаговая технология для идеального результата

1. Курицу промыть.

2. По желанию нарезать на меньшие кусочки и залить водой.

Как приготовить наваристый бульон из курицы: пошаговая технология для идеального результата

3. Варить до закипания и слить первую воду.

4. Курицу промыть от пены и залить новой водой.

5. Добавить к курице почищенные морковь и лук.

6. Всыпать перец горошком и лавровый лист.

Как приготовить наваристый бульон из курицы: пошаговая технология для идеального результата

7. Отправить на огонь.

8. Варить бульон час после закипания на медленном огне под крышкой.

9. Время от времени снять пенку, которая там будет образовываться.

Как приготовить наваристый бульон из курицы: пошаговая технология для идеального результата

10. Процедить бульон через сито или марлю и, по желанию добавить картофель, лапшу и зажарку, варить до готовности.

11. Посолить, поперчить по вкусу.

