Как приготовить наваристый и в меру кислый зеленый борщ: делимся лучшим рецептом
Зеленый борщ – одно из самых любимых весенних блюд, которое сочетает легкость, пользу и насыщенный вкус. Особенно актуален он после праздников, когда остаются вареные яйца, которые легко можно использовать для приготовления. Правильный баланс кислоты щавеля и наваристого бульона делает это блюдо по-настоящему домашним. Такой борщ хорошо подходит и горячим, и настоянным.
Идея приготовления домашнего зеленого борща опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо (курятина или свинина) – 100 г
- картофель – 3-4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- щавель (консервированный или свежий) – 150-200 г
- яйца вареные – 3 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- вода – 2,5 л.
- масло – 1-2 ст.л.
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сделать бульон: нарезать мясо небольшими кубиками, добавить в кипящую подсоленную воду и варить примерно 10 минут, снимая пену.
2. Сделать основу: добавить нарезанный картофель и варить еще 20-25 минут до мягкости.
3. Сделать зажарку: мелко нарезать лук, натереть морковь и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
4. Сделать подготовку яиц: нарезать вареные яйца кубиками.Сделать сборку борща: за 5 минут до готовности картофеля добавить щавель, зажарку, яйца, зелень, соль, перец и лавровый лист.Сделать финальное приготовление: проварить еще 5–7 минут, после чего выключить огонь и дать борщу настояться 10-15 минут.
