Зеленый борщ – одно из самых любимых весенних блюд, которое сочетает легкость, пользу и насыщенный вкус. Особенно актуален он после праздников, когда остаются вареные яйца, которые легко можно использовать для приготовления. Правильный баланс кислоты щавеля и наваристого бульона делает это блюдо по-настоящему домашним. Такой борщ хорошо подходит и горячим, и настоянным.

Идея приготовления домашнего зеленого борща опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

мясо (курятина или свинина) – 100 г

картофель – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

щавель (консервированный или свежий) – 150-200 г

яйца вареные – 3 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

вода – 2,5 л.

масло – 1-2 ст.л.

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сделать бульон: нарезать мясо небольшими кубиками, добавить в кипящую подсоленную воду и варить примерно 10 минут, снимая пену.

2. Сделать основу: добавить нарезанный картофель и варить еще 20-25 минут до мягкости.

3. Сделать зажарку: мелко нарезать лук, натереть морковь и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

4. Сделать подготовку яиц: нарезать вареные яйца кубиками.Сделать сборку борща: за 5 минут до готовности картофеля добавить щавель, зажарку, яйца, зелень, соль, перец и лавровый лист.Сделать финальное приготовление: проварить еще 5–7 минут, после чего выключить огонь и дать борщу настояться 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: