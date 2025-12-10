Очень удачной идеей на праздники будет приготовить праздничное желе из шампанского. Оно не требует особой технологии – все очень просто. Масса прекрасно застывает и точно порадует вас своим видом и вкусом.

Идея приготовления желе из шампанского на Новый год опубликована на странице фудблогера by.rogova.tastevibes в Instagram.

Ингредиенты:

шампанское – 500 мл.

желатин – 25 г

немного сахара или стевии – по желанию

консервированные мандарины, свежие или замороженные ягоды.

Способ приготовления:

1. Замочить желатин в 50-60 мл шампанского на 10 минут.

2. Растопить желатин (микроволновка короткими импульсами или водяная баня). Не кипятить.

3. Добавить сахар/стевию и дать желатину немного остыть (до теплого состояния).

4. Аккуратно смешать теплый желатин с холодным шампанским, вливая тонкой струйкой, чтобы избежать комочков и сохранить пузырьки.

5. Выложить мандарины или ягоды в формочки, залить шампанским с желатиновой смесью.

6. Поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: