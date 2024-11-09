Как приготовить перловку, чтобы ели даже те, кто ее не любит: вкусный рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как приготовить перловку, чтобы ели даже те, кто ее не любит: вкусный рецепт

Условно всех людей можно разделить на два типа: просто обожающие перловку, а также тех, кто терпеть ее не может. Однако с представленным ниже рецептом такого распределения больше не будет. Ведь попробовав это блюдо, вы навсегда полюбите перловку.

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Как приготовить крупу так, чтобы она понравилась абсолютно всем, знает фудблогер liliya.cooking. В Instagram она рассказала точный рецепт, следуя которому вы получите необыкновенно вкусное блюдо, которое понравится даже детям.

Как приготовить перловку, чтобы ели даже те, кто ее не любит: вкусный рецепт

Ингредиенты

  • Перловая крупа – 300 гр
  • Мясо – 900 гр
  • Лук – 2 шт
  • Морковь – 3 шт
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Сухой чеснок
  • Масло
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Кипяток – 900 мл

Способ приготовления

1. Крупу промываем и заливаем водой на 30 мин.

Как приготовить перловку, чтобы ели даже те, кто ее не любит: вкусный рецепт

2. Мясо нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на масле до золотистости.

Как приготовить перловку, чтобы ели даже те, кто ее не любит: вкусный рецепт

3. Добавляем лук и морковь, нарезанные кубиками. Продолжаем жарить.

4. Добавляем соль перец, сладкую паприку, сухой чеснок, томатную пасту и обжариваем в течение 10 минут.

5. Добавляем крупу и заливаем крутым кипятком.

Как приготовить перловку, чтобы ели даже те, кто ее не любит: вкусный рецепт

6. Перемешиваем и тушим на маленьком огне 1 час под крышкой.

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