Как приготовить перловку, чтобы ели даже те, кто ее не любит: вкусный рецепт
Условно всех людей можно разделить на два типа: просто обожающие перловку, а также тех, кто терпеть ее не может. Однако с представленным ниже рецептом такого распределения больше не будет. Ведь попробовав это блюдо, вы навсегда полюбите перловку.
Как приготовить крупу так, чтобы она понравилась абсолютно всем, знает фудблогер liliya.cooking. В Instagram она рассказала точный рецепт, следуя которому вы получите необыкновенно вкусное блюдо, которое понравится даже детям.
Ингредиенты
- Перловая крупа – 300 гр
- Мясо – 900 гр
- Лук – 2 шт
- Морковь – 3 шт
- Соль
- Перец
- Паприка
- Сухой чеснок
- Масло
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Кипяток – 900 мл
Способ приготовления
1. Крупу промываем и заливаем водой на 30 мин.
2. Мясо нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на масле до золотистости.
3. Добавляем лук и морковь, нарезанные кубиками. Продолжаем жарить.
4. Добавляем соль перец, сладкую паприку, сухой чеснок, томатную пасту и обжариваем в течение 10 минут.
5. Добавляем крупу и заливаем крутым кипятком.
6. Перемешиваем и тушим на маленьком огне 1 час под крышкой.
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