Сочное филе

Куриное филе очень часто получается жестким, сухим и не сочным. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют готовить его с сыром, овощами и зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе с помидорами, сыром и специями.

Ингредиенты:

2 шт. куриного филе (небольшие)

соль, приправа для курицы

1-2 шт. помидора

100 г сыра сулугуни или моцарелла

листья шпината

масло растительное

веточка томатов черри

Способ приготовления:

1. Разрезаем филе пополам но не дорезайте до конца. Посолите и посыпьте приправой для курицы. Переверните и сделаем все то же.

2. Нарежьте слайсами томаты и сыр сулугуни или моцареллу.

3. Выложите во внутрь филе поочередно нарезанные томаты и сыр. Сверху выложите листья шпината и каждое филе скрепляем зубочистками.

4. На сковороду разогрейте растительное масло и жарьте филе с обеих сторон до золотистого цвета, по 4-5 минут. Также на сковороду выкладываем веточку томатов черри.

5. После того, как филе поджарилось, ставим запекать его в духовку на минут 15 в той же сковороде!

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