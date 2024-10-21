Как приготовить по-настоящему сочное филе: добавьте всего два ингредиента
Куриное филе очень часто получается жестким, сухим и не сочным. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют готовить его с сыром, овощами и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе с помидорами, сыром и специями.
Ингредиенты:
- 2 шт. куриного филе (небольшие)
- соль, приправа для курицы
- 1-2 шт. помидора
- 100 г сыра сулугуни или моцарелла
- листья шпината
- масло растительное
- веточка томатов черри
Способ приготовления:
1. Разрезаем филе пополам но не дорезайте до конца. Посолите и посыпьте приправой для курицы. Переверните и сделаем все то же.
2. Нарежьте слайсами томаты и сыр сулугуни или моцареллу.
3. Выложите во внутрь филе поочередно нарезанные томаты и сыр. Сверху выложите листья шпината и каждое филе скрепляем зубочистками.
4. На сковороду разогрейте растительное масло и жарьте филе с обеих сторон до золотистого цвета, по 4-5 минут. Также на сковороду выкладываем веточку томатов черри.
5. После того, как филе поджарилось, ставим запекать его в духовку на минут 15 в той же сковороде!
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