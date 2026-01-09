Как приготовить прозрачный и наваристый бульон из курицы: пошаговый рецепт

Домашний бульон очень вкусный и полезный. Важно, чтобы блюдо получилось прозрачным и, в то же время, наваристым. Для такого результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления вкусного прозрачного бульона опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

  • морковь – 1 шт.
  • лук порей – ½ шт.
  • корень сельдерея – ½ шт.
  • куриное бедро – 1 шт.
  • петрушка или корень петрушки – 2-3 шт.
  • вода – 1 литр
  • приправа к супу – 1 ч.л.
  • мука – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи и куриное бедро залить водой.

2. Добавить приправу к супу.

3. Отварить ароматный бульон.

4. Для лапши смешать яйцо с мукой, замесить тесто и оставить в холодильнике на 30 минут.

5. Затем тоненько раскатать и нарезать на лапшу – удобно делать это машинкой для пасты.

6. Отварить лапшу 5 минут.

7. Выложить в глубокую тарелку.

8. Залить горячим бульоном и добавить зелень.

