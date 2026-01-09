Все рецепты
Как приготовить прозрачный и наваристый бульон из курицы: пошаговый рецепт
Домашний бульон очень вкусный и полезный. Важно, чтобы блюдо получилось прозрачным и, в то же время, наваристым. Для такого результата воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления вкусного прозрачного бульона опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- лук порей – ½ шт.
- корень сельдерея – ½ шт.
- куриное бедро – 1 шт.
- петрушка или корень петрушки – 2-3 шт.
- вода – 1 литр
- приправа к супу – 1 ч.л.
- мука – 100 г
- яйца – 1 шт.
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи и куриное бедро залить водой.
2. Добавить приправу к супу.
3. Отварить ароматный бульон.
4. Для лапши смешать яйцо с мукой, замесить тесто и оставить в холодильнике на 30 минут.
5. Затем тоненько раскатать и нарезать на лапшу – удобно делать это машинкой для пасты.
6. Отварить лапшу 5 минут.
7. Выложить в глубокую тарелку.
8. Залить горячим бульоном и добавить зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: