Пушистые оладьи на кефире легко приготовить из продуктов, которые обычно есть дома. Тесто замешивается быстро, а сам рецепт не требует сложных кулинарных приемов. Есть лишь несколько важных деталей, которые помогают сделать оладьи высокими и мягкими. Такая домашняя выпечка хорошо подходит для завтрака или чаепития.

Идея приготовления пышных оладий из теста на кефире опубликована на странице emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

кефир комнатной температуры – 250 мл.

мука – 180-200 г

сода – 0,5 ч.л.

масло гхи или растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью. Достаточно просто хорошо перемешать смесь венчиком, чтобы ингредиенты соединились.

2. Влейте кефир комнатной температуры и перемешайте. Затем постепенно добавляйте просеянную муку. Замесите густое однородное тесто без комочков.

3. Соду добавьте в самом конце и хорошо перемешайте. Гасить ее уксусом не нужно.

4. После этого оставьте тесто примерно на 30 минут. Важный момент: после того как оно отдохнуло, перемешивать его повторно не нужно. Именно поэтому набирайте тесто очень осторожно, не сжимая его.

5. Для удобства тесто можно переложить в кондитерский мешок. Также его можно выкладывать на сковороду обычной ложкой.

6. Разогрейте сковороду, добавьте немного гхи или растительного масла. Выкладывайте тесто небольшими порциями и жарьте оладьи на среднем огне. Когда нижняя сторона подрумянится, а на поверхности появятся небольшие пузырьки, осторожно переверните их и доведите до готовности с другой стороны.

7. Готовые оладьи получаются румяными снаружи, мягкими внутри и хорошо держат форму даже после остывания. Подавать их можно со сметаной, вареньем, медом или другими любимыми добавками.

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