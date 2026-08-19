Как приготовить пышные оладьи на кефире: делимся идеальным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
345
Рецепт удачных оладий на кефире
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Пушистые оладьи на кефире легко приготовить из продуктов, которые обычно есть дома. Тесто замешивается быстро, а сам рецепт не требует сложных кулинарных приемов. Есть лишь несколько важных деталей, которые помогают сделать оладьи высокими и мягкими. Такая домашняя выпечка хорошо подходит для завтрака или чаепития.

Идея приготовления пышных оладий из теста на кефире опубликована на странице emiliya.yevtushenko в Instagram.

Рецепт пышных оладий на кефире

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • кефир комнатной температуры – 250 мл.
  • мука – 180-200 г
  • сода – 0,5 ч.л.
  • масло гхи или растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью. Достаточно просто хорошо перемешать смесь венчиком, чтобы ингредиенты соединились.

2. Влейте кефир комнатной температуры и перемешайте. Затем постепенно добавляйте просеянную муку. Замесите густое однородное тесто без комочков.

Выливаем тесто в кондитерский мешок

3. Соду добавьте в самом конце и хорошо перемешайте. Гасить ее уксусом не нужно.

4. После этого оставьте тесто примерно на 30 минут. Важный момент: после того как оно отдохнуло, перемешивать его повторно не нужно. Именно поэтому набирайте тесто очень осторожно, не сжимая его.

Выкладываем оладьи на сковороду

5. Для удобства тесто можно переложить в кондитерский мешок. Также его можно выкладывать на сковороду обычной ложкой.

Обжариваем оладьи

6. Разогрейте сковороду, добавьте немного гхи или растительного масла. Выкладывайте тесто небольшими порциями и жарьте оладьи на среднем огне. Когда нижняя сторона подрумянится, а на поверхности появятся небольшие пузырьки, осторожно переверните их и доведите до готовности с другой стороны.

7. Готовые оладьи получаются румяными снаружи, мягкими внутри и хорошо держат форму даже после остывания. Подавать их можно со сметаной, вареньем, медом или другими любимыми добавками.

Готовые оладьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты