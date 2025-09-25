Для того, чтобы приготовить сытный и рассыпчатый плов, нужно использовать рис басмати. Также, вместо того, чтобы варить блюдо, запекайте его в духовке. Плов не пересушится и получится очень сочным.

Идея приготовления сочного плова в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

рис басмати – 250 г

филе бедра – 500 г

морковь – 1 средняя

лук – 1 средний

чеснок – 0,5 головки

специи к плову

соль

вода или бульон

Способ приготовления:

1. Курицу нарезать на удобные кусочки и обжарить на сковороде до легкого румянца. Выложить на дно формы для запекания.

2. Лук нарезать полукольцами и положить сверху.

3. Морковь натереть на крупной терке или нарезать соломкой, добавить следующим слоем.

4. Засыпать рисом, равномерно распределяя.

5. Добавить специи, соль и залить водой или бульоном так, чтобы жидкость только прикрывала рис (верхушка остается сухой).

6. Вдавить очищенные зубчики чеснока.

7. Накрыть форму фольгой блестящей стороной внутрь.

8. Поставить в духовку на 180 градусов на 1-1,5 часа до полного испарения жидкости.

