Как приготовить рассыпчатый плов на ужин в духовке: результат получится идеальным
Для того, чтобы приготовить сытный и рассыпчатый плов, нужно использовать рис басмати. Также, вместо того, чтобы варить блюдо, запекайте его в духовке. Плов не пересушится и получится очень сочным.
Идея приготовления сочного плова в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- рис басмати – 250 г
- филе бедра – 500 г
- морковь – 1 средняя
- лук – 1 средний
- чеснок – 0,5 головки
- специи к плову
- соль
- вода или бульон
Способ приготовления:
1. Курицу нарезать на удобные кусочки и обжарить на сковороде до легкого румянца. Выложить на дно формы для запекания.
2. Лук нарезать полукольцами и положить сверху.
3. Морковь натереть на крупной терке или нарезать соломкой, добавить следующим слоем.
4. Засыпать рисом, равномерно распределяя.
5. Добавить специи, соль и залить водой или бульоном так, чтобы жидкость только прикрывала рис (верхушка остается сухой).
6. Вдавить очищенные зубчики чеснока.
7. Накрыть форму фольгой блестящей стороной внутрь.
8. Поставить в духовку на 180 градусов на 1-1,5 часа до полного испарения жидкости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: