Как приготовить рубленые котлетки из куриной печени: простой рецепт на сковороде

Котлетки из куриной печени легко приготовить на обычной сковороде. Для них не нужно пропускать печень через мясорубку – достаточно мелко её нарезать и смешать с несколькими простыми ингредиентами. Лук и морковь придают котлеткам приятный вкус и делают их более сочными. Такое блюдо хорошо подходит для домашнего обеда или ужина.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из печени опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

крахмал – 2 ст.л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

масло гхи – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук очистить и мелко нарезать. Морковь очистить и натереть на терке. На разогретой сковороде обжарить лук и морковь до мягкости. Готовую зажарку отставить, чтобы она немного остыла.

2. Куриную печень промыть, при необходимости очистить и очень мелко нарезать ножом. Переложить её в глубокую миску, добавить яйцо, сметану, муку и крахмал.

3. Затем посолить, добавить измельченный чеснок и переложить в печеночную массу готовые лук и морковь. Все тщательно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Должна получиться густая масса, которую можно набирать ложкой.

4. Разогреть сковороду, добавить масло гхи. Выкладывать печеночную смесь ложкой небольшими порциями, формируя котлетки.

5. Жарить их под крышкой с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности внутри.

6. Готовые рубленые котлетки из куриной печени можно подавать сразу после приготовления. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, кашами, макаронами или свежими овощами.

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