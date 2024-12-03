Штоллен – это невероятно вкусный вид выпечки, который во многих странах мира подается на Рождество. Своим видом изделие должно напоминать младенца, завернутого в белое покрывало.

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Как приготовить штоллен, не используя дрожжи, точно знает фудблогер Валентина Кущ. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого понадобятся, а также что именно следует добавить в тесто, чтобы штолен получился как по классическому рецепту.

Ингредиенты

Мука – 250 гр

Сахар – 100 гр

Творог – 150 гр

Масло сливочное – 100 гр

Яйцо – 1 шт

Орехи – 20 гр

Разрыхлитель – 11 гр

Сухофрукты – 100 гр

Соль

Масло сливочное и сахарная пудра для присыпки

Способ приготовления

1. Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, сахар и добавляем холодное масло. Растираем все в крошку.

2. Творог перебиваем блендером вместе с яйцом и добавляем в мучную смесь. Перемешиваем. Тесто должно быть достаточно пластичное и не прилипать к рукам.

3. Сухофрукты, за сутки до этого промытые и замоченные в алкоголе или соке, измельчаем вместе с орехами и добавляем к тесту.

4. Тщательно перемешиваем тесто и разделяем его на две части.

5. Обходим каждую часть теста и раскатываем.

6. На этом этапе можно прибавлять начинку. Идеально подходит марципан.

7. Заворачиваем тесто внутрь, словно младенца.

8. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в течение часа при 160 градусах.

9. Еще теплые штоллены растопленным сливочным маслом и обсыпаем щедро пудрой.

10. Такой штоллен нельзя хранить долго и он понравится любящим мягкую, но насыщенную Рождественскую выпечку

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