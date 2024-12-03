Как приготовить штоллен без дрожжей: пошаговый подробный рецепт выпечки к Рождеству
Штоллен – это невероятно вкусный вид выпечки, который во многих странах мира подается на Рождество. Своим видом изделие должно напоминать младенца, завернутого в белое покрывало.
Как приготовить штоллен, не используя дрожжи, точно знает фудблогер Валентина Кущ. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого понадобятся, а также что именно следует добавить в тесто, чтобы штолен получился как по классическому рецепту.
Ингредиенты
- Мука – 250 гр
- Сахар – 100 гр
- Творог – 150 гр
- Масло сливочное – 100 гр
- Яйцо – 1 шт
- Орехи – 20 гр
- Разрыхлитель – 11 гр
- Сухофрукты – 100 гр
- Соль
- Масло сливочное и сахарная пудра для присыпки
Способ приготовления
1. Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, сахар и добавляем холодное масло. Растираем все в крошку.
2. Творог перебиваем блендером вместе с яйцом и добавляем в мучную смесь. Перемешиваем. Тесто должно быть достаточно пластичное и не прилипать к рукам.
3. Сухофрукты, за сутки до этого промытые и замоченные в алкоголе или соке, измельчаем вместе с орехами и добавляем к тесту.
4. Тщательно перемешиваем тесто и разделяем его на две части.
5. Обходим каждую часть теста и раскатываем.
6. На этом этапе можно прибавлять начинку. Идеально подходит марципан.
7. Заворачиваем тесто внутрь, словно младенца.
8. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в течение часа при 160 градусах.
9. Еще теплые штоллены растопленным сливочным маслом и обсыпаем щедро пудрой.
10. Такой штоллен нельзя хранить долго и он понравится любящим мягкую, но насыщенную Рождественскую выпечку
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