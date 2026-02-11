Если готовить куриное филе на сковородке, оно часто получается очень сухим. Но если воспользоваться следующим рецептом – результат вас приятно удивит. Мясо получится очень мягким внутри, а сверху на нем получится золотистая корочка.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

мука

соевый соус – 100 мл.

сливочное масло – 50 г

горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

фреш лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе надрезать вдоль и поперек.

2. Не дорезая до низа – получается сеточка из квадратиков.

3. Посолить, поперчить и обвалять в муке.

4. Обжарить до румяности с обеих сторон – примерно по 5 минут.

5. Добавить сливочное масло, чеснок, соевый соус, горчицу, мед и немного лимонного сока.

6. Перемешать, накрыть и тушить еще 5-7 минут.

