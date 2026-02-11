Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: просто тает во рту
Если готовить куриное филе на сковородке, оно часто получается очень сухим. Но если воспользоваться следующим рецептом – результат вас приятно удивит. Мясо получится очень мягким внутри, а сверху на нем получится золотистая корочка.
Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- мука
- соевый соус – 100 мл.
- сливочное масло – 50 г
- горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- фреш лимона – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе надрезать вдоль и поперек.
2. Не дорезая до низа – получается сеточка из квадратиков.
3. Посолить, поперчить и обвалять в муке.
4. Обжарить до румяности с обеих сторон – примерно по 5 минут.
5. Добавить сливочное масло, чеснок, соевый соус, горчицу, мед и немного лимонного сока.
6. Перемешать, накрыть и тушить еще 5-7 минут.
