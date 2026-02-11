Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
438
Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: просто тает во рту

Если готовить куриное филе на сковородке, оно часто получается очень сухим. Но если воспользоваться следующим рецептом – результат вас приятно удивит. Мясо получится очень мягким внутри, а сверху на нем получится золотистая корочка.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: просто тает во рту

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • мука
  • соевый соус – 100 мл.
  • сливочное масло – 50 г
  • горчица – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • фреш лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: просто тает во рту

1. Куриное филе надрезать вдоль и поперек.

2. Не дорезая до низа – получается сеточка из квадратиков.

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: просто тает во рту

3. Посолить, поперчить и обвалять в муке.

4. Обжарить до румяности с обеих сторон – примерно по 5 минут.

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: просто тает во рту

5. Добавить сливочное масло, чеснок, соевый соус, горчицу, мед и немного лимонного сока.

6. Перемешать, накрыть и тушить еще 5-7 минут.

Как приготовить сочное куриное филе на сковородке: просто тает во рту

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты