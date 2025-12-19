Куриное филе можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Для этого потушите мясо во вкусном соусе. Сухим блюдо точно не будет и подойдет на любой прием пищи.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

2 куриных филе

100-120 г сливочного сыра

соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка, хмели-сунели

масло для жарки – 5-20 г

100-150 мл. воды

6-10 шт. помидоров черри

Способ приготовления:

1. На помытом и очищенном филе сделать надрезы.в виде решетки.

2. Присыпать специями с обеих сторон: соль, перец, паприка, сушеный чеснок, хмели сунели.

3. Обтереть мясо, выложить на сковородку.

4. Обжарить на масле, до золотистости с обеих сторон, примерно по 3 минуты и убрать со сковородки.

5. На масле, которое осталось, готовить 2 хилинив разрезанные пополам помидоры черри.

6. Добавить сливочный сыр, долить немного воды и размешать.

7. По вкусу добавить соль.

8. Размешать соус до однородности, выложить филе и тушить с закрытой крышкой на минимальном огне по 5 минут с обеих сторон.

