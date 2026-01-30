Куриное филе очень легко пересушить, что довольно невкусно. Поэтому для того, чтобы мясо получилось мягким и сочным, следует придерживаться четкой технологии, которая очень проста. Курицу можно вкусно пожарить просто на сковородке.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковороде опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

мука

специи любимые

мед – 1 ч.л.

чеснок – 3 зубчика

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. На филе сделать разрезы ромбиками.

2. Посыпать специями.

3. Тщательно втереть, обвалять в муке.

4. Обжарить на капли масла с обеих сторон до золотистого цвета (на среднем огне).

5. Далее добавить масло и мед, перемешать.

6. Добавить чеснок и готовить на минимальном огне (5-7 минут).

7. Периодически переворачивать.

8. Подавать с любым гарниром.

