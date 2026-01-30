Как приготовить сочное куриное филе просто на сковородке: самый простой рецепт
Куриное филе очень легко пересушить, что довольно невкусно. Поэтому для того, чтобы мясо получилось мягким и сочным, следует придерживаться четкой технологии, которая очень проста. Курицу можно вкусно пожарить просто на сковородке.
Идея приготовления сочного куриного филе на сковороде опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- мука
- специи любимые
- мед – 1 ч.л.
- чеснок – 3 зубчика
- сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
1. На филе сделать разрезы ромбиками.
2. Посыпать специями.
3. Тщательно втереть, обвалять в муке.
4. Обжарить на капли масла с обеих сторон до золотистого цвета (на среднем огне).
5. Далее добавить масло и мед, перемешать.
6. Добавить чеснок и готовить на минимальном огне (5-7 минут).
7. Периодически переворачивать.
8. Подавать с любым гарниром.
