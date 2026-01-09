Куриное филе очень легко пересушить. Но если добавить к этому продукту несколько простых ингредиентов, даже такое постное мясо получится очень мягким и нежным.

Идея приготовления сочного с помидорами, грибами и сыром опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

помидоры – 150 г

шампиньоны – 150 г

твердый сыр – 150 г

хмели-сунели – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

смесь перцев – 0,5 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

мускатный орех – 0,5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

масло – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. В курином филе сделать глубокие надрезы, но не до конца.

2. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.

3. В небольшой миске соединить все специи, добавить растительное масло.

4. Хорошо перемешать и этой смесью натереть грудку.

5. Можно оставить мариноваться на 30 минут.

6. Затем в каждый кармашек выложить кусочек сыра, шампиньоны и ломтики помидоров.

7. Поставить в разогретую духовку при температуре 180° на 30-35 минут.

