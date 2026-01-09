Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
87
Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов

Куриное филе очень легко пересушить. Но если добавить к этому продукту несколько простых ингредиентов, даже такое постное мясо получится очень мягким и нежным.

Идея приготовления сочного с помидорами, грибами и сыром опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт.
  • помидоры – 150 г
  • шампиньоны – 150 г
  • твердый сыр – 150 г
  • хмели-сунели – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • смесь перцев – 0,5 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • мускатный орех – 0,5 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • масло – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов

1. В курином филе сделать глубокие надрезы, но не до конца.

2. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.

Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов

3. В небольшой миске соединить все специи, добавить растительное масло.

Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов

4. Хорошо перемешать и этой смесью натереть грудку.

Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов

5. Можно оставить мариноваться на 30 минут.

6. Затем в каждый кармашек выложить кусочек сыра, шампиньоны и ломтики помидоров.

Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов

7. Поставить в разогретую духовку при температуре 180° на 30-35 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты