Как приготовить сочное куриное филе в духовке: добавьте несколько простых ингредиентов
Куриное филе очень легко пересушить. Но если добавить к этому продукту несколько простых ингредиентов, даже такое постное мясо получится очень мягким и нежным.
Идея приготовления сочного с помидорами, грибами и сыром опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- помидоры – 150 г
- шампиньоны – 150 г
- твердый сыр – 150 г
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- смесь перцев – 0,5 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- мускатный орех – 0,5 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- масло – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. В курином филе сделать глубокие надрезы, но не до конца.
2. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.
3. В небольшой миске соединить все специи, добавить растительное масло.
4. Хорошо перемешать и этой смесью натереть грудку.
5. Можно оставить мариноваться на 30 минут.
6. Затем в каждый кармашек выложить кусочек сыра, шампиньоны и ломтики помидоров.
7. Поставить в разогретую духовку при температуре 180° на 30-35 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: