Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту
Красная рыба – это не только полезное, но и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковородке. Чтобы рыба оставалась сочной, важно соблюдать правильный рецепт и использовать ароматные маринады. Сочетание специй, лимона и глазури из соевого соуса и меда придает блюду насыщенный вкус. Этот рецепт позволяет быстро и просто приготовить изысканное блюдо, которое понравится всей семье.
Идея приготовления сочной красной рыбы на сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы достичь идеального результата.
Ингредиенты:
- рыба – 4 средних кусочка (600 г)
- масло – 2 ст.л.
- паприка – 0,5 ч.л.
- копченая паприка – 0,5 ч.л.
- специи к рыбе – 0,5 ч.л.
- лимонный сок из 0,5 лимона
- соль – 1 ч.л. соли (без горки)
- лимон – 1 шт.
- морковь или другие овощи – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Смешать все для маринада, 1 половину лимона тонко порезать, другую половину выжать.
2. Хорошо умассировать в рыбу, оставить на 30 минут.
3. Жарить при температуре 180 градусов 30-35 минут (не дольше, потому что может получиться сухая, а не сочная).
Ингредиенты для глазури:
- чеснок – 5-8 зубчиков
- масло для жарки
- соевый соус – 150 мл.
- мед – 1 ст.л.
- виски – 30 мл. (не обязательно)
Способ приготовления:
1. Тертый чеснок всыпать на разогретое масло на 2 минуты (дольше может горчить).
2. Влить соевый соус, мед, готовить несколько минут на среднем огне.
3. Когда начнет кипеть и загустеть, влить виски, но это совсем не обязательно.
4. Поставить еще на маленький огонь, чтобы алкоголь испарился.
5. Полить рыбу и поставить еще на 10 минут в духовку.
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