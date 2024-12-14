Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту

Красная рыба – это не только полезное, но и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковородке. Чтобы рыба оставалась сочной, важно соблюдать правильный рецепт и использовать ароматные маринады. Сочетание специй, лимона и глазури из соевого соуса и меда придает блюду насыщенный вкус. Этот рецепт позволяет быстро и просто приготовить изысканное блюдо, которое понравится всей семье.

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Идея приготовления сочной красной рыбы на сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы достичь идеального результата.

Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту

Ингредиенты:

  • рыба – 4 средних кусочка (600 г)
  • масло – 2 ст.л.
  • паприка – 0,5 ч.л.
  • копченая паприка – 0,5 ч.л.
  • специи к рыбе – 0,5 ч.л.
  • лимонный сок из 0,5 лимона
  • соль – 1 ч.л. соли (без горки)
  • лимон – 1 шт.
  • морковь или другие овощи – 1-2 шт.

Способ приготовления:

Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту

1. Смешать все для маринада, 1 половину лимона тонко порезать, другую половину выжать.

2. Хорошо умассировать в рыбу, оставить на 30 минут.

Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту

3. Жарить при температуре 180 градусов 30-35 минут (не дольше, потому что может получиться сухая, а не сочная).

Ингредиенты для глазури:

  • чеснок – 5-8 зубчиков
  • масло для жарки
  • соевый соус – 150 мл.
  • мед – 1 ст.л.
  • виски – 30 мл. (не обязательно)

Способ приготовления:

Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту

1. Тертый чеснок всыпать на разогретое масло на 2 минуты (дольше может горчить).

2. Влить соевый соус, мед, готовить несколько минут на среднем огне.

Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту

3. Когда начнет кипеть и загустеть, влить виски, но это совсем не обязательно.

4. Поставить еще на маленький огонь, чтобы алкоголь испарился.

Как приготовить сочную красную рыбу на сковородке: просто тает во рту

5. Полить рыбу и поставить еще на 10 минут в духовку.

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