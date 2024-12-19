Курица – очень легкое и диетическое мясо, которое отлично подходит для обеда. Но чтобы оно получилось действительно удачным, нужно придерживаться четкой технологии. Готовое блюдо можно подать с любимым салатом или свежими овощами.

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Идея приготовления вкусной сочной курицы на обед опубликована на странице фудблогера с ником borzhemsky healthy food в Instagram. Особого вкуса придаст тыква.

Ингредиенты для приготовления:

куриные бедра – 300 г

тыква – 300 г

репчатый лук – 80 г

чеснок – 3 зубчика

соль и специи – по вкусу

петрушка – по вкусу

растительное масло

Способ приготовления:

1. Куриные бедра тщательно промыть и обсушить.

2. Затем щедро натереть солью и специями.

3. Выложить его в форму, смазанную маслом.

4. Тыкву порезать кубиками.

5. Также измельчить чеснок и лук.

6. Овощи добавить в курицу и поставить в духовку.

7. Мясо запекать 50 минут при температуре 180 градусов.

8. Готовые овощи переложить в миску и взбить до однородности блендером.

9. Соусом полить запеченную курицу.

10. Сверху посыпать свежей петрушкой и подавать на стол.

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