Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех

Курица – очень легкое и диетическое мясо, которое отлично подходит для обеда. Но чтобы оно получилось действительно удачным, нужно придерживаться четкой технологии. Готовое блюдо можно подать с любимым салатом или свежими овощами.

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Идея приготовления вкусной сочной курицы на обед опубликована на странице фудблогера с ником borzhemsky healthy food в Instagram. Особого вкуса придаст тыква.

Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех

Ингредиенты для приготовления:

  • куриные бедра – 300 г
  • тыква – 300 г
  • репчатый лук – 80 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль и специи – по вкусу
  • петрушка – по вкусу
  • растительное масло

Способ приготовления:

Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех

1. Куриные бедра тщательно промыть и обсушить.

2. Затем щедро натереть солью и специями.

Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех

3. Выложить его в форму, смазанную маслом.

4. Тыкву порезать кубиками.

Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех

5. Также измельчить чеснок и лук.

6. Овощи добавить в курицу и поставить в духовку.

Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех

7. Мясо запекать 50 минут при температуре 180 градусов.

8. Готовые овощи переложить в миску и взбить до однородности блендером.

Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех

9. Соусом полить запеченную курицу.

10. Сверху посыпать свежей петрушкой и подавать на стол.

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