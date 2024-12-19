Как приготовить сочную курицу на обед: самый вкусный рецепт, который удивит всех
Курица – очень легкое и диетическое мясо, которое отлично подходит для обеда. Но чтобы оно получилось действительно удачным, нужно придерживаться четкой технологии. Готовое блюдо можно подать с любимым салатом или свежими овощами.
Идея приготовления вкусной сочной курицы на обед опубликована на странице фудблогера с ником borzhemsky healthy food в Instagram. Особого вкуса придаст тыква.
Ингредиенты для приготовления:
- куриные бедра – 300 г
- тыква – 300 г
- репчатый лук – 80 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль и специи – по вкусу
- петрушка – по вкусу
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Куриные бедра тщательно промыть и обсушить.
2. Затем щедро натереть солью и специями.
3. Выложить его в форму, смазанную маслом.
4. Тыкву порезать кубиками.
5. Также измельчить чеснок и лук.
6. Овощи добавить в курицу и поставить в духовку.
7. Мясо запекать 50 минут при температуре 180 градусов.
8. Готовые овощи переложить в миску и взбить до однородности блендером.
9. Соусом полить запеченную курицу.
10. Сверху посыпать свежей петрушкой и подавать на стол.
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