Мясная подливка – это прекрасное дополнение к картофельному пюре, макаронам и каше. Мясо придаст любому гарниру сочности и несравнимый вкус. Для этого лучше всего подойдет именно свинина – она точно не будет сухой, если правильно протушить кусочки.

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Идея приготовления вкусной мясной подливки из свинины опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Консистенция получится в меру густой.

Ингредиенты:

свинина – 0,5 кг.

лук – 2 шт (большие)

чеснок – 1 зубчик

мука – 2 ст.л.

тмин – 0,5 ч.л.

лавровый лист – 1-2 шт.

коричневый сахар – 1 ст.л.

бульон – 250 мл.

пиво (светлое) – 250 мл.

красный винный уксус – 2 ст.л.

соль, перец

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кусочками 2-2,5 сантиметра, посолить, поперчить.

2. Обвалять в муке и жарить на среднем огне до золотистой корочки (5-6 минут).

3. Добавить к мясу нарезанный кольцами лук, измельченный чеснок и обжарить до мягкости лука.

4. Добавить тмин, лавровый лист, сахар, бульон, пиво, уксус.

5. Довести до кипения.

6. Убавить огонь, накрыть крышкой и тушить час.

7. По желанию посыпать зеленью.

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