Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

Мясная подливка – это прекрасное дополнение к картофельному пюре, макаронам и каше. Мясо придаст любому гарниру сочности и несравнимый вкус. Для этого лучше всего подойдет именно свинина – она точно не будет сухой, если правильно протушить кусочки.

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Идея приготовления вкусной мясной подливки из свинины опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Консистенция получится в меру густой.

Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

Ингредиенты:

  • свинина – 0,5 кг.
  • лук – 2 шт (большие)
  • чеснок – 1 зубчик
  • мука – 2 ст.л.
  • тмин – 0,5 ч.л.
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • коричневый сахар – 1 ст.л.
  • бульон – 250 мл.
  • пиво (светлое) – 250 мл.
  • красный винный уксус – 2 ст.л.
  • соль, перец
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

1. Мясо нарезать кусочками 2-2,5 сантиметра, посолить, поперчить.

Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

2. Обвалять в муке и жарить на среднем огне до золотистой корочки (5-6 минут).

Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

3. Добавить к мясу нарезанный кольцами лук, измельченный чеснок и обжарить до мягкости лука.

Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

4. Добавить тмин, лавровый лист, сахар, бульон, пиво, уксус.

Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

5. Довести до кипения.

Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

6. Убавить огонь, накрыть крышкой и тушить час.

Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно

7. По желанию посыпать зеленью.

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