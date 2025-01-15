Как приготовить сочную подливку к картофелю из свинины: получится вкусно и бюджетно
Мясная подливка – это прекрасное дополнение к картофельному пюре, макаронам и каше. Мясо придаст любому гарниру сочности и несравнимый вкус. Для этого лучше всего подойдет именно свинина – она точно не будет сухой, если правильно протушить кусочки.
Идея приготовления вкусной мясной подливки из свинины опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Консистенция получится в меру густой.
Ингредиенты:
- свинина – 0,5 кг.
- лук – 2 шт (большие)
- чеснок – 1 зубчик
- мука – 2 ст.л.
- тмин – 0,5 ч.л.
- лавровый лист – 1-2 шт.
- коричневый сахар – 1 ст.л.
- бульон – 250 мл.
- пиво (светлое) – 250 мл.
- красный винный уксус – 2 ст.л.
- соль, перец
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать кусочками 2-2,5 сантиметра, посолить, поперчить.
2. Обвалять в муке и жарить на среднем огне до золотистой корочки (5-6 минут).
3. Добавить к мясу нарезанный кольцами лук, измельченный чеснок и обжарить до мягкости лука.
4. Добавить тмин, лавровый лист, сахар, бульон, пиво, уксус.
5. Довести до кипения.
6. Убавить огонь, накрыть крышкой и тушить час.
7. По желанию посыпать зеленью.
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