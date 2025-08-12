Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина

Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина

Скоовитости домашней буженине могут добавить обычные сезонные сливы. Мясо нужно запекать сразу с такими фруктами. Также используйте пикантный маринад с горчицей и чесноком.

Идея приготовления сочной буженины со сливами на ужин опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина

Ингредиенты:

  • мясо – 1,5 кг.

Ингредиенты для маринада:

  • масло 3 ст л
  • горчица – 2 ч л
  • паприка – 1 ч.л.
  • соль – 1,5 ч.л.
  • приправа для мяса – 1 ч.л.
  • черный перец
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • сливы кислые или кисло-сладкие

Способ приготовления:

Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина

1. На мясе сделать надрезы не до конца

2. Натереть маринадом.

Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина

3. В надрезы выложить половинки слив.

Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина

4. Защепить зубочистками (чтобы не разваливалось).

Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина

5. Можно оставить мариноваться или запекать сразу.

Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина

6. Выложить в рукав для запекания и готовить при температуре 190 градусов 1,5-2 часа.

