Как приготовить сочную свинину со сливами: рецепт вкусного мяса для ужина
Скоовитости домашней буженине могут добавить обычные сезонные сливы. Мясо нужно запекать сразу с такими фруктами. Также используйте пикантный маринад с горчицей и чесноком.
Идея приготовления сочной буженины со сливами на ужин опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – 1,5 кг.
Ингредиенты для маринада:
- масло 3 ст л
- горчица – 2 ч л
- паприка – 1 ч.л.
- соль – 1,5 ч.л.
- приправа для мяса – 1 ч.л.
- черный перец
- чеснок – 3-4 зубчика
- сливы кислые или кисло-сладкие
Способ приготовления:
1. На мясе сделать надрезы не до конца
2. Натереть маринадом.
3. В надрезы выложить половинки слив.
4. Защепить зубочистками (чтобы не разваливалось).
5. Можно оставить мариноваться или запекать сразу.
6. Выложить в рукав для запекания и готовить при температуре 190 градусов 1,5-2 часа.
