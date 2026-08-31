Как приготовить сочные куриные голени на ужин: рецепт в духовке

Куриные голени легко превратить в вкусный ужин, если правильно их запечь. Особенно удачно мясо сочетается с простым соусом из кетчупа и меда, который во время запекания образует румяную корочку. Для этого рецепта понадобится минимум продуктов, а само блюдо не требует много времени у плиты.

Идея приготовления сочных куриных голеней в духовке на ужин опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 6-8 шт.

кетчуп – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

соль – по вкусу.

чёрный молотый перец – по вкусу.

растительное масло – для смазывания формы.

Способ приготовления:

1. Перед запеканием подготовьте куриные голени. Промойте их, просушите бумажными полотенцами и сделайте продольный надрез вдоль кости. Осторожно разверните мясо, чтобы кусочки лучше прожарились и равномерно покрылись соусом.

2. Посолите и поперчите курицу с обеих сторон. Форму для запекания слегка смажьте маслом и выложите в неё подготовленные голени.

3. Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте форму с курицей примерно на 30-35 минут. Время зависит от размера голеней, поэтому ориентируйтесь на румяную корочку и готовность мяса.

4. Пока курица запекается, приготовьте простой соус. Смешайте кетчуп с медом до однородной консистенции. По желанию можно добавить щепотку черного перца или любимые специи, чтобы сделать вкус более выразительным.

5. Примерно за 5 минут до окончания запекания достаньте форму и обильно смажьте голени медово-томатным соусом. Верните курицу в духовку и оставьте ещё на несколько минут. За это время соус прогреется, станет гуще и покроет мясо блестящей карамелизованной корочкой.

6. Готовые куриные голени подавайте горячими. К ним хорошо подойдут картофель, рис, овощной салат или любой другой простой гарнир.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: