Отбивные – это основное блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Казалось бы, при его приготовлении нет ничего сложного. Но если просто отбить кусок мяса, погрузить его в кляр и обжарить, можно получить очень жесткое и не вкусное блюдо.

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А если вы хотите получить сочные и нежные свиные отбивные, следует придерживаться рецепта фудблогера с ником marina frolova. В Instagram она дала подробное описание процесса приготовления, а также рассказала один секрет.

Ингредиенты

Свиной биток – 800 гр

Соль – 1 ч.л.

Чеснок – 2-3 зуб

Минералка – 300 мл

Яйца – 3 шт

Мука – 100 гр

Масло

Способ приготовления

1. Свинину режем на куски толщиной 2 см, хорошо отбиваем с обеих сторон.

2. В посудину выжимаем чеснок, высыпаем соль, перец и вливаем минералку.

3. Выкладываем отбивные и маринуем в холодильнике в течение 1 часа.

4. Затем обмакиваем каждый кусок сначала в муке, потом в яйцо.

5. Обжариваем с обеих сторон до золотистости.

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