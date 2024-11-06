Как приготовить сочные свиные отбивные: один секрет придаст блюду непревзойденный вкус
Отбивные – это основное блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Казалось бы, при его приготовлении нет ничего сложного. Но если просто отбить кусок мяса, погрузить его в кляр и обжарить, можно получить очень жесткое и не вкусное блюдо.
А если вы хотите получить сочные и нежные свиные отбивные, следует придерживаться рецепта фудблогера с ником marina frolova. В Instagram она дала подробное описание процесса приготовления, а также рассказала один секрет.
Ингредиенты
- Свиной биток – 800 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Чеснок – 2-3 зуб
- Минералка – 300 мл
- Яйца – 3 шт
- Мука – 100 гр
- Масло
Способ приготовления
1. Свинину режем на куски толщиной 2 см, хорошо отбиваем с обеих сторон.
2. В посудину выжимаем чеснок, высыпаем соль, перец и вливаем минералку.
3. Выкладываем отбивные и маринуем в холодильнике в течение 1 часа.
4. Затем обмакиваем каждый кусок сначала в муке, потом в яйцо.
5. Обжариваем с обеих сторон до золотистости.
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