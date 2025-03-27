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Как приготовить сочный шашлык в духовке на ужин: подайте с вкусным маринованным луком
Сочный шашлык на ужин можно приготовить прямо в духовке. Для того, чтобы мясо получилось сочным и аппетитным, его нужно просто правильно замариновать. Особого вкуса придаст маринованный лук.
Идея приготовления сочного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера petro danysh в Instagram. Для такого рецепта лучше всего подходит именно ошеек.
Ингредиенты:
- свежая свиная шея
- ароматные специи: тмин, сумах, черный перец, сушеный чеснок
- томатный сок для сочности
- лук, зелень и лимонный сок
Способ приготовления:
1. Маринуем мясо не менее 2 часов.
2. Затем запекать 35 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.
3. Отдельно готовить маринованный лук с овощами.
4. Смешать с горячим мясом – так вкус становится еще ярче.
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