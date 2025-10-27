Как приготовить суп из тыквы, чтобы сохранить всю пользу ингредиентов: пошаговый рецепт
Осень – лучшее время, чтобы приготовить ароматный суп из тыквы. Он не только согревает в прохладные дни, но и помогает разнообразить привычное меню. Все, что нужно, несколько простых овощей, хорошая тыква и немного времени. Если запечь ингредиенты перед приготовлением, блюдо будет иметь более глубокий вкус и приятную кремовую текстуру. Такой суп готовится быстро, выглядит ярко и отлично подходит как для семейного обеда, так и для легкого ужина.
Идея приготовления крем-супа из тыквы опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- тыква – 1 шт. (примерно 900 г, лучше всего сорт Хоккайдо или другой со сладкой мякотью)
- болгарский перец – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- кипяток – 300–500 мл. (в зависимости от желаемой густоты супа)
- кокосовое молоко – 200 мл. (или сливки средней жирности)
- оливковое масло – для запекания
- соль, перец, паприка, тимьян – по вкусу
Способ приготовления:
1. Начните с подготовки овощей. Тыкву, перец, морковь и лук нарежьте средними кусочками.
2. Если используете сорт с тонкой кожурой, например Хоккайдо, ее можно не снимать – она станет мягкой после запекания.
3. Переложите овощи в форму для запекания, добавьте неочищенную головку чеснока, полейте оливковым маслом, приправьте специями и перемешайте.
4. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30-45 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка подрумяненными.
5. После запекания переложите овощи в кастрюлю, добавьте кипяток и кокосовое молоко.
6. Взбейте блендером до однородности – суп должен стать густым и нежным. Густоту можно регулировать, добавляя немного воды.
7. Перед подачей попробуйте на вкус и при необходимости добавьте специи. Готовое блюдо можно украсить гренками, тыквенными семечками или несколькими каплями оливкового масла.
