Осень – лучшее время, чтобы приготовить ароматный суп из тыквы. Он не только согревает в прохладные дни, но и помогает разнообразить привычное меню. Все, что нужно, несколько простых овощей, хорошая тыква и немного времени. Если запечь ингредиенты перед приготовлением, блюдо будет иметь более глубокий вкус и приятную кремовую текстуру. Такой суп готовится быстро, выглядит ярко и отлично подходит как для семейного обеда, так и для легкого ужина.

Идея приготовления крем-супа из тыквы опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 1 шт. (примерно 900 г, лучше всего сорт Хоккайдо или другой со сладкой мякотью)

болгарский перец – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 головка

кипяток – 300–500 мл. (в зависимости от желаемой густоты супа)

кокосовое молоко – 200 мл. (или сливки средней жирности)

оливковое масло – для запекания

соль, перец, паприка, тимьян – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начните с подготовки овощей. Тыкву, перец, морковь и лук нарежьте средними кусочками.

2. Если используете сорт с тонкой кожурой, например Хоккайдо, ее можно не снимать – она станет мягкой после запекания.

3. Переложите овощи в форму для запекания, добавьте неочищенную головку чеснока, полейте оливковым маслом, приправьте специями и перемешайте.

4. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30-45 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка подрумяненными.

5. После запекания переложите овощи в кастрюлю, добавьте кипяток и кокосовое молоко.

6. Взбейте блендером до однородности – суп должен стать густым и нежным. Густоту можно регулировать, добавляя немного воды.

7. Перед подачей попробуйте на вкус и при необходимости добавьте специи. Готовое блюдо можно украсить гренками, тыквенными семечками или несколькими каплями оливкового масла.

