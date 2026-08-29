Как приготовить тонкие блинчики из кабачков: в них можно завернуть любую начинку

Кабачки можно использовать не только для оладий или запеканок. Из них получаются тонкие и нежные блины, которые легко приготовить на обычной сковороде. Такие блины можно подавать со сметаной, сливочным сыром, рыбой или другой любимой начинкой. Рецепт прост и хорошо подходит для завтрака или быстрого перекуса.

Идея приготовления тонких кабачковых блинчиков опубликована на странице proyava choco в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 300-350 г

яйца – 2 шт.

молоко – 300 мл.

мука – 150 г

растительное масло – 2 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

зелень – по желанию

чёрный перец – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок вымойте, при необходимости очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Переложите в сито или чистую кухонную ткань и хорошо отожмите сок. Это важный этап, ведь от количества влаги будет зависеть консистенция теста.

2. В отдельной миске взбейте яйца с солью. Влейте молоко и перемешайте венчиком. Постепенно добавляйте муку, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы в тесте не оставалось комочков.

3. Добавьте в смесь отжатый кабачок, растительное масло и, по желанию, немного измельчённой зелени и чёрного перца. Перемешайте всё до однородности. Тесто должно быть достаточно жидким, чтобы легко растекаться по сковороде.

4. Хорошо разогрейте сковороду. При необходимости слегка смажьте её растительным маслом перед первым блином. Наливайте небольшое количество теста и быстро распределяйте его тонким слоем по поверхности.

5. Жарьте кабачковые блинчики примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Когда края станут золотистыми, а поверхность схватится, блинчик можно переворачивать.

6. Готовые блинчики сложите друг на друга. Подавайте их теплыми или охлажденными. Благодаря нейтральному вкусу они хорошо сочетаются с различными начинками.

7. Для быстрого варианта можно просто подать блины со сметаной или сливочным сыром. Если хочется приготовить более сытную закуску, внутрь можно завернуть слабосоленую рыбу, сыр, зелень или другую начинку по своему вкусу.

8. Такой рецепт поможет разнообразить привычное меню в сезон кабачков и приготовить тонкие домашние блины без сложных ингредиентов.

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