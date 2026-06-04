В сезон молодых кабачков особенно популярными становятся простые и универсальные блюда из этого овоща. Один из самых удачных вариантов – тонкие кабачковые блины, которые можно подавать самостоятельно или использовать как основу для разнообразных начинок. Они получаются нежными, эластичными и хорошо держат форму после приготовления. Такой рецепт станет отличной идеей для завтрака, легкого ужина или перекуса в течение дня.

Идея приготовления тонких блинов из кабачка опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 600 г

яйца – 3 шт.

цельнозерновая мука – 110 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сметана – 300 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Для подачи:

сметана – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите лишнюю жидкость, чтобы тесто не было слишком жидким и блины легко переворачивались во время жарки.

2. В глубокую миску переложите подготовленный кабачок. Добавьте яйца, сметану, цельнозерновую муку и разрыхлитель.

3. Посолите и поперчите массу по вкусу. По желанию добавьте мелко нарезанную зелень, которая сделает блюдо более ароматным.

4. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно густым, но легко распределяться по поверхности сковороды.

5. Хорошо разогрейте сковородку. Выкладывайте небольшие порции теста и равномерно распределяйте их тонким слоем.

6. Жарьте кабачковые блины на небольшом огне под крышкой до золотистого цвета. После этого осторожно переверните и подрумяньте с другой стороны.

7. Готовые блины можно подавать сразу со сметаной или использовать для приготовления рулетиков и закусок. Внутрь легко завернуть сырную начинку, куриное филе, овощи или слабосоленую рыбу.

8. Тонкие кабачковые блинчики получаются нежными, ароматными и очень универсальными. Именно поэтому этот рецепт станет одним из самых удачных способов использовать сезонные кабачки и разнообразить домашнее меню.

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