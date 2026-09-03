Как приготовить трендовый огурцы пикули: рецепт консервации от Владимира Ярославского

Огурцы пикули легко приготовить дома, а зимой они пригодятся для приготовления многих блюд. Хрустящие ломтики с пикантным маринадом хорошо сочетаются с бургерами, сэндвичами, шаурмой и мясными блюдами. Для заготовки понадобятся обычные огурцы, лук и несколько простых ингредиентов для маринада.

Идея приготовления вкусных маринованных огурцов опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Ингредиенты (расчет – на 3 банки по 500 г):

огурцы – 1 кг.

лук – 75 г

соль – 25-30 г

Для маринада:

яблочный уксус 5-6% – 100 г

сахар – 125-150 г

зерновая горчица – около 60 г

куркума – 1 ч.л.

перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы хорошо промойте и нарежьте очень тонкими ломтиками толщиной примерно 1–1,5 мм. Лук нарежьте тонко и добавьте к огурцам.

2. Посолите овощи, перемешайте и оставьте примерно на один-два часа. За это время огурцы пустят сок. Перед дальнейшим приготовлением его нужно слить, а овощи слегка отжать.

3. Для маринада возьмите кастрюлю с толстым дном. Влейте яблочный уксус, добавьте сахар, зерновую горчицу, куркуму и перец горошком. Перемешайте и прогрейте смесь почти до кипения.

4. После этого переложите в кастрюлю огурцы с луком. Доведите все до кипения, осторожно перемешивая, чтобы овощи равномерно покрылись маринадом.

5. Варите огурцы примерно 7-10 минут. Ориентироваться следует не только по времени, но и по внешнему виду: ломтики должны изменить цвет и хорошо прогреться.

6. Готовые огурцы сразу разложите по предварительно стерилизованным банкам. Наполняйте их вместе с маринадом и следите, чтобы ломтики были покрыты жидкостью. Плотно закройте банки крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем или одеялом. Оставьте до полного медленного остывания.

7. Такие домашние огурцы "пикули" можно использовать в качестве гарнира к бургерам, сэндвичам, шаурме и другим блюдам. Если хочется сделать заготовку более острой, во время приготовления в неё можно добавить нарезанный красный перец или чеснок.

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