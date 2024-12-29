Все мы с детства обожаем десерт в виде трубочек, наполненных вареной сгущенкой. Большинство из нас никогда не готовили их дома, ведь у них нет специальной вафельницы для выпекания тех же трубочек. Но сейчас это больше не проблема.

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Недавно известный шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал рецепт приготовления трубочек со сгущенкой, воспользоваться которым сможет каждый. Дело в том, что сами трубочки по этому рецепту можно приготовить на обычной сковороде.

Ингредиенты для трубочек

Сливочное масло 82,5% – 120 гр

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Белки – 100 гр

Мука – 110 гр

Масло без запаха – 15 мл

Способ приготовления

1.Масло комнатной температуры смешиваем с сахаром, хорошо перетираем венчиком, добавляем белки, перемешиваем и добавляем муку. Хорошо вымешиваем пока сахар не растает. В заключение вливаем масло. Тесто должно получиться по консистенции похоже на сметану.

2. Сковороду с покрытием нагреваем на средней температуре, выкладываем на середину ложку теста. Оно плавится и постепенно плывет, оставляя после себя тонкий слой. Оборачиваю сковороду так, чтобы сформировался круг.

3. Обжариваем с обеих сторон до золотистости. Снимаем на доску и заворачиваем металлической трубочкой.

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