Как приготовить трубочки со сгущенкой, если у вас есть только сковорода: простой рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как приготовить трубочки со сгущенкой, если у вас есть только сковорода: простой рецепт

Все мы с детства обожаем десерт в виде трубочек, наполненных вареной сгущенкой. Большинство из нас никогда не готовили их дома, ведь у них нет специальной вафельницы для выпекания тех же трубочек. Но сейчас это больше не проблема.

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Недавно известный шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал рецепт приготовления трубочек со сгущенкой, воспользоваться которым сможет каждый. Дело в том, что сами трубочки по этому рецепту можно приготовить на обычной сковороде.

Как приготовить трубочки со сгущенкой, если у вас есть только сковорода: простой рецепт

Ингредиенты для трубочек

  • Сливочное масло 82,5% – 120 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Белки – 100 гр
  • Мука – 110 гр
  • Масло без запаха – 15 мл

Способ приготовления

1.Масло комнатной температуры смешиваем с сахаром, хорошо перетираем венчиком, добавляем белки, перемешиваем и добавляем муку. Хорошо вымешиваем пока сахар не растает. В заключение вливаем масло. Тесто должно получиться по консистенции похоже на сметану.

Как приготовить трубочки со сгущенкой, если у вас есть только сковорода: простой рецепт

2. Сковороду с покрытием нагреваем на средней температуре, выкладываем на середину ложку теста. Оно плавится и постепенно плывет, оставляя после себя тонкий слой. Оборачиваю сковороду так, чтобы сформировался круг.

Как приготовить трубочки со сгущенкой, если у вас есть только сковорода: простой рецепт

3. Обжариваем с обеих сторон до золотистости. Снимаем на доску и заворачиваем металлической трубочкой.

Как приготовить трубочки со сгущенкой, если у вас есть только сковорода: простой рецепт

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