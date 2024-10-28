Винегрет – очень полезный салат из питательных осенних овощей. Все его компоненты очень доступные и вкусные. И здесь, конечно же, нет майонеза, только растительное масло. Но кроме традиционной отварки всех компонентов можно воспользоваться другим методом.

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Идея приготовления винегрета по-новому опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniakarpa) в Instagram. Овощи для блюда нужно нарезать сырыми, а затем запечь – так будет гораздо быстрее и вкуснее.

Ингредиенты:

свекла

морковь

картофель

фасоль/нут

зеленый горошек

соленые огурцы

лук

каперсы

пахучее подсолнечное масло

соль

Способ приготовления:

1. Свеклу, морковь, картофель хорошо помыть.

2. Очистить в сыром виде.

3. Нарезать кубиком.

4. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Полить растительным маслом и посолить.

6. Всё хорошо перемешать.

7. Запекать при температуре 200 градусов 25 минут.

8. Добавить фасоль или нут, зеленый горошек. огурцы.

9. Заправить растительным маслом. При необходимости добавить еще соли.

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