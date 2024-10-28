Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
33
Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

Винегрет – очень полезный салат из питательных осенних овощей. Все его компоненты очень доступные и вкусные. И здесь, конечно же, нет майонеза, только растительное масло. Но кроме традиционной отварки всех компонентов можно воспользоваться другим методом.

Видео дня

Идея приготовления винегрета по-новому опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniakarpa) в Instagram. Овощи для блюда нужно нарезать сырыми, а затем запечь – так будет гораздо быстрее и вкуснее.

Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

Ингредиенты:

  • свекла
  • морковь
  • картофель
  • фасоль/нут
  • зеленый горошек
  • соленые огурцы
  • лук
  • каперсы
  • пахучее подсолнечное масло
  • соль

Способ приготовления:

Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

1. Свеклу, морковь, картофель хорошо помыть.

2. Очистить в сыром виде.

Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

3. Нарезать кубиком.

4. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

5. Полить растительным маслом и посолить.

Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

6. Всё хорошо перемешать.

Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

7. Запекать при температуре 200 градусов 25 минут.

Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

8. Добавить фасоль или нут, зеленый горошек. огурцы.

Как приготовить винегрет гораздо быстрее и вкуснее: есть один простой секрет

9. Заправить растительным маслом. При необходимости добавить еще соли.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты