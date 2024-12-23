Хачапури – очень простое и универсальное блюдо, которое вы легко сможете приготовить в домашних условиях. Именно для обеда изделие может стать идеальным вариантом. Пока все выпекается – вы можете заниматься своими делами.

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Простая идея приготовления сытного хачапури на обед опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Технология очень элементарная.

Ингредиенты:

мука – 340 г

теплая вода – 100 мл.

теплое молоко – 100 мл.

сухие дрожжи – 10 г

яйца – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

сулугуни – 250 г

сыр фета – 150 г сыра фета (можно использовать также брынзу)

желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Налить в небольшую миску теплое молоко и воду.

2. Добавить сахар и сухие дрожжи.

3. Дать смеси постоять 10 минут, пока активные дрожжи.

4. В большую миску просеять муку, добавить соль. Соединить с активированной дрожжевой смесью и яйцом.

5. Замешать мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час.

6. Натереть 150 г феты (или брынзы) и 150 г сулугуни на крупной терке. Еще 100 г сулугуни натереть отдельно для посыпания сверху.

7. После подъема принять тесто и разделить его на две равные части.

8. Каждую часть раскатайте в круглый пласт толщиной 3-5 мм. Наполнить и закрутить.

9. Выкладываем смесь сыров в центр каждого круга теста. Собрать края теста в центр, формируя мешочек, и плотно защелкнуть швы (по типу хинкали). Перевернуть швом вниз и осторожно раскатать или прижать руками, образуя плоский корж. Если пласты у вас были толще 3 мм, оцените актуальность лишения части хвостика (шва) перед переворачиванием и раскачкой. Это позволит снизить уплотнение теста в центре хачапури.

10. Сделать в центре каждого лепешка небольшое отверстие (диаметром 3 см).

11. Смазать яичным желтком и посыпать остатками сулугуни.

12. Переложить лепешки на противень с пергаментом.

13. Выпекать хачапури в разогретой до 210 градусов духовке 8 минут. Затем увеличить температуру до 220 градусов и выпекать еще несколько минут до образования аппетитной корочки.

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