Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
642
Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

Именно сейчас время готовить соте. В таком блюде можно соединить сочные кабачки, а также добавить перец и помидоры. Даже при том, что в составе нет мяса, получается очень сытно и питательно.

Идея приготовления соте из кабачков опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 средних
  • перец красный – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • томаты – 2-3 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • томатный соус – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления:

Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

1. Обжарить лук и морковь.

2. Добавить мелко нарезанный перец и томаты.

Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

3. Жарить 10 минут.

Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

4. Добавляем натертые кабачки, специи по вкусу.

Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

5. Жарить до готовности овощей.

Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

6. В конце добавить натертый чеснок, томатный соус.

7. Тушить еще 5 минут и посыпать любимой зеленью.

Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда

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