Все рецепты
Как приготовить вкусное соте из кабачков: делимся простым рецептом сезонного блюда
Именно сейчас время готовить соте. В таком блюде можно соединить сочные кабачки, а также добавить перец и помидоры. Даже при том, что в составе нет мяса, получается очень сытно и питательно.
Идея приготовления соте из кабачков опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 средних
- перец красный – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- томаты – 2-3 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- томатный соус – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. Обжарить лук и морковь.
2. Добавить мелко нарезанный перец и томаты.
3. Жарить 10 минут.
4. Добавляем натертые кабачки, специи по вкусу.
5. Жарить до готовности овощей.
6. В конце добавить натертый чеснок, томатный соус.
7. Тушить еще 5 минут и посыпать любимой зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: