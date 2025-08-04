Именно сейчас время готовить соте. В таком блюде можно соединить сочные кабачки, а также добавить перец и помидоры. Даже при том, что в составе нет мяса, получается очень сытно и питательно.

Идея приготовления соте из кабачков опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средних

перец красный – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

томаты – 2-3 шт.

чеснок – 3 зубчика

томатный соус – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. Обжарить лук и морковь.

2. Добавить мелко нарезанный перец и томаты.

3. Жарить 10 минут.

4. Добавляем натертые кабачки, специи по вкусу.

5. Жарить до готовности овощей.

6. В конце добавить натертый чеснок, томатный соус.

7. Тушить еще 5 минут и посыпать любимой зеленью.

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