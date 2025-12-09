Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
402
Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом

Заливное из языка – любимое праздничное блюдо во многих семьях. Готовится значительно проще обычного заливного. Вкус мяса получается очень нежным и насыщенным.

Идея приготовления заливного из языка на праздничный стол опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • язык говяжий – 1 шт.
  • луковица – 1 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • душистый перец – 5 горошин
  • желатин – 20 г
  • соль – по вкусу
  • бульон куриный
  • перепелиные яйца
  • гранат
  • укроп
  • оливки

Способ приготовления:

Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом

1. Промыть язык, залить водой.

2. Добавить луковицу, соль, лавровый лист и перец.

Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом

3. Варить 2-2,5 часа, пока язык не станет мягким.

4. Горячий язык сразу переложить в холодную воду – так легко снимется шкурка.

Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом

5. Порезать тонкими ломтиками.

Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом

7. Залить желатин водой и поставить набухать, добавить в горячий заранее сваренный куриный бульон. Перемешать.

8. Выложить язык в форму, добавить гранат, оливки, перепелиные яйца, зелень.

Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом

9. Залить бульоном и поставить в холодильник на 4-6 часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты