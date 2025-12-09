Как приготовить вкусное заливное из языка на праздники: делимся простым рецептом
Заливное из языка – любимое праздничное блюдо во многих семьях. Готовится значительно проще обычного заливного. Вкус мяса получается очень нежным и насыщенным.
Идея приготовления заливного из языка на праздничный стол опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- язык говяжий – 1 шт.
- луковица – 1 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- душистый перец – 5 горошин
- желатин – 20 г
- соль – по вкусу
- бульон куриный
- перепелиные яйца
- гранат
- укроп
- оливки
Способ приготовления:
1. Промыть язык, залить водой.
2. Добавить луковицу, соль, лавровый лист и перец.
3. Варить 2-2,5 часа, пока язык не станет мягким.
4. Горячий язык сразу переложить в холодную воду – так легко снимется шкурка.
5. Порезать тонкими ломтиками.
7. Залить желатин водой и поставить набухать, добавить в горячий заранее сваренный куриный бульон. Перемешать.
8. Выложить язык в форму, добавить гранат, оливки, перепелиные яйца, зелень.
9. Залить бульоном и поставить в холодильник на 4-6 часов.
