Заливное из языка – любимое праздничное блюдо во многих семьях. Готовится значительно проще обычного заливного. Вкус мяса получается очень нежным и насыщенным.

Идея приготовления заливного из языка на праздничный стол опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

язык говяжий – 1 шт.

луковица – 1 шт.

лавровый лист – 2 шт.

душистый перец – 5 горошин

желатин – 20 г

соль – по вкусу

бульон куриный

перепелиные яйца

гранат

укроп

оливки

Способ приготовления:

1. Промыть язык, залить водой.

2. Добавить луковицу, соль, лавровый лист и перец.

3. Варить 2-2,5 часа, пока язык не станет мягким.

4. Горячий язык сразу переложить в холодную воду – так легко снимется шкурка.

5. Порезать тонкими ломтиками.

7. Залить желатин водой и поставить набухать, добавить в горячий заранее сваренный куриный бульон. Перемешать.

8. Выложить язык в форму, добавить гранат, оливки, перепелиные яйца, зелень.

9. Залить бульоном и поставить в холодильник на 4-6 часов.

