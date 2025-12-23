Домашнюю колбасу можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого используйте сочную свинину, а также смесь для соления. Колбаса будет прекрасно держать форму и получится в меру жирной.

Идея приготовления домашней рубленой колбасы опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. свиного ошейка

23 г смеси для соления мяса

70 г сливок (10 %)

коллагеновая оболочка

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кубиком.

2. Добавить 23 г смеси для соления и хорошо перемешать.

3. Оставить в холодильнике на 2 суток.

4. После этого добавить сливки и еще раз хорошо перемешать.

5. Коллагеновую оболочку замочить в подсоленной воде на 10-15 минут и плотно начинить мясом.

6. Выложить колбасу в холодную духовку, включить 75-80° и готовить 3,5 часа.

7. Погрузить в холодную воду, выдержать 10-15 минут, после этого охладить в холодильнике.

