Как приготовить вкусную домашнюю колбасу на праздники: делимся пошаговым рецептом
Домашнюю колбасу можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого используйте сочную свинину, а также смесь для соления. Колбаса будет прекрасно держать форму и получится в меру жирной.
Идея приготовления домашней рубленой колбасы опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. свиного ошейка
- 23 г смеси для соления мяса
- 70 г сливок (10 %)
- коллагеновая оболочка
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать кубиком.
2. Добавить 23 г смеси для соления и хорошо перемешать.
3. Оставить в холодильнике на 2 суток.
4. После этого добавить сливки и еще раз хорошо перемешать.
5. Коллагеновую оболочку замочить в подсоленной воде на 10-15 минут и плотно начинить мясом.
6. Выложить колбасу в холодную духовку, включить 75-80° и готовить 3,5 часа.
7. Погрузить в холодную воду, выдержать 10-15 минут, после этого охладить в холодильнике.
