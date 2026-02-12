Как приготовить вкусную домашнюю солянку: делимся самым простым рецептом
Солянка – наваристое первое блюдо с разнообразными копченостями и пряностями. Такой суп прекрасно согревает в период холодов, и им точно можно насытиться. А для того, чтобы получить действительно идеальную домашнюю солянку, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления вкусной наваристой солянки опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лавровый лист, соль, перец – по вкусу
- мясо, копчености
- маринованные огурцы – 200 г
- маслины, оливки – 200 г
- томатная паста – 3 ст.л.
- рассол из маринованных огурцов – 1 стакан
Ингредиенты для подачи:
- лимон
- зелень
- сметана
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду.
2. Добавить картофель, нарезанный кубиком, и лавровый лист.
3. Поставить вариться до готовности.
4. На сковороде сначала обжарить лук и морковь.
5. Добавить мясные изделия.
6. Обжарить несколько минут, добавить нарезанные кубиком маринованные огурцы, томатную пасту и рассол. Все вместе тушить 5-10 минут.
7. Добавить зажарку в кастрюлю и все хорошо перемешать.
8. Обязательно добавить маслины и оливки.
9. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на минимальном огне 20-30 минут.
10. В конце добавить лимон и зелень.
11. Подавать со сметаной.
