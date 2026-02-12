Солянка – наваристое первое блюдо с разнообразными копченостями и пряностями. Такой суп прекрасно согревает в период холодов, и им точно можно насытиться. А для того, чтобы получить действительно идеальную домашнюю солянку, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления вкусной наваристой солянки опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лавровый лист, соль, перец – по вкусу

мясо, копчености

маринованные огурцы – 200 г

маслины, оливки – 200 г

томатная паста – 3 ст.л.

рассол из маринованных огурцов – 1 стакан

Ингредиенты для подачи:

лимон

зелень

сметана

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду.

2. Добавить картофель, нарезанный кубиком, и лавровый лист.

3. Поставить вариться до готовности.

4. На сковороде сначала обжарить лук и морковь.

5. Добавить мясные изделия.

6. Обжарить несколько минут, добавить нарезанные кубиком маринованные огурцы, томатную пасту и рассол. Все вместе тушить 5-10 минут.

7. Добавить зажарку в кастрюлю и все хорошо перемешать.

8. Обязательно добавить маслины и оливки.

9. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на минимальном огне 20-30 минут.

10. В конце добавить лимон и зелень.

11. Подавать со сметаной.

