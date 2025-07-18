Как приготовить вкусную кабачковую икру на зиму: рецепт универсального блюда
Кабачковая икра – заготовка, которую точно стоит сделать этим летом. Такое блюдо можно подавать как соус, намазку или салат. Отличное решение и для праздничного стола, и на каждый день.
Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг. (нарезать кубиками)
- соль – 1,5-2 ст.л.
- морковь – 300 г (натереть)
- лук – 300 г (нарезать)
- масло – 150 г для зажарки + 100 г в массу
- томатная паста "Чумак" – 100 г
- сахар – 100 г
- уксус 9% – 100 г
- чеснок – 100 г (измельчить)
- черный молотый перец – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Нарезанные кубиками кабачки отварить в подсоленной воде до мягкости (примерно 30 минут), затем слить воду.
2. Для зажарки на 150 г растительного масла обжарить морковь и лук до золотистого цвета.
3. К кабачкам добавить зажарку, томатную пасту, сахар, уксус и еще 100 г масла.
4. Тушить вместе 40 минут.
5. Добавить чеснок и перец:
6. Вложить измельченный чеснок и черный перец, тушить еще 30 минут.
7. Снять с огня и взбить блендером до однородной массы.
8. Разложить массу в стерильные пол-литровые банки, стерилизовать 15 минут, плотно закрыть крышками, перевернуть и укутать до остывания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: