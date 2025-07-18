Кабачковая икра – заготовка, которую точно стоит сделать этим летом. Такое блюдо можно подавать как соус, намазку или салат. Отличное решение и для праздничного стола, и на каждый день.

Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг. (нарезать кубиками)

соль – 1,5-2 ст.л.

морковь – 300 г (натереть)

лук – 300 г (нарезать)

масло – 150 г для зажарки + 100 г в массу

томатная паста "Чумак" – 100 г

сахар – 100 г

уксус 9% – 100 г

чеснок – 100 г (измельчить)

черный молотый перец – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нарезанные кубиками кабачки отварить в подсоленной воде до мягкости (примерно 30 минут), затем слить воду.

2. Для зажарки на 150 г растительного масла обжарить морковь и лук до золотистого цвета.

3. К кабачкам добавить зажарку, томатную пасту, сахар, уксус и еще 100 г масла.

4. Тушить вместе 40 минут.

5. Добавить чеснок и перец:

6. Вложить измельченный чеснок и черный перец, тушить еще 30 минут.

7. Снять с огня и взбить блендером до однородной массы.

8. Разложить массу в стерильные пол-литровые банки, стерилизовать 15 минут, плотно закрыть крышками, перевернуть и укутать до остывания.

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