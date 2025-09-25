Как приготовить вкусную капусту "Пелюстка" со свеклой: можно есть уже через 5 дней

Как приготовить вкусную капусту 'Пелюстка' со свеклой: можно есть уже через 5 дней

Капуста "Лепесток" – вкусная осенняя закуска к вашему праздничному столу. Яркого цвета такому овощу придаст свекла. Залейте все простым маринадом и сможете есть готовую закуску уже через 5 дней.

Идея приготовления маринованной капусты "Лепестки" со свеклой опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.

Как приготовить вкусную капусту ''Пелюстка'' со свеклой: можно есть уже через 5 дней

Ингредиенты:

  • капуста – 2,5 кг.
  • морковь – 3 шт.
  • свекла – 1 шт.
  • перец чили – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1,5 л
  • сахар – 3 ст.л.
  • соль – 3 ст.л.
  • масло – 50 мл.
  • уксус 9% – 100 мл.
  • черный перец горошком 15 шт.
  • душистый перец – 8 шт.
  • лавровый лист – 4 шт.
  • гвоздика – 4 шт.

Способ приготовления:

Как приготовить вкусную капусту ''Пелюстка'' со свеклой: можно есть уже через 5 дней

1. Капусту разобрать на лепестки, толстые жилки немного срезать.

2. Морковь нарезать кружочками, свеклу – полукольцами, чили – кольцами.

Как приготовить вкусную капусту ''Пелюстка'' со свеклой: можно есть уже через 5 дней

3. В кастрюлю или банку выложить слоями: капуста, овощи, капуста, овощи.

Как приготовить вкусную капусту ''Пелюстка'' со свеклой: можно есть уже через 5 дней

4. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и специями, добавить уксус и масло.

Как приготовить вкусную капусту ''Пелюстка'' со свеклой: можно есть уже через 5 дней

5. Залить капусту горячим маринадом, поставить гнет и отложить в темное место на 5 дней.

Как приготовить вкусную капусту ''Пелюстка'' со свеклой: можно есть уже через 5 дней

6. Через 5 дней капуста будет готова.

