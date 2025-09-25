Капуста "Лепесток" – вкусная осенняя закуска к вашему праздничному столу. Яркого цвета такому овощу придаст свекла. Залейте все простым маринадом и сможете есть готовую закуску уже через 5 дней.

Видео дня

Идея приготовления маринованной капусты "Лепестки" со свеклой опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 2,5 кг.

морковь – 3 шт.

свекла – 1 шт.

перец чили – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

вода – 1,5 л

сахар – 3 ст.л.

соль – 3 ст.л.

масло – 50 мл.

уксус 9% – 100 мл.

черный перец горошком 15 шт.

душистый перец – 8 шт.

лавровый лист – 4 шт.

гвоздика – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Капусту разобрать на лепестки, толстые жилки немного срезать.

2. Морковь нарезать кружочками, свеклу – полукольцами, чили – кольцами.

3. В кастрюлю или банку выложить слоями: капуста, овощи, капуста, овощи.

4. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и специями, добавить уксус и масло.

5. Залить капусту горячим маринадом, поставить гнет и отложить в темное место на 5 дней.

6. Через 5 дней капуста будет готова.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: