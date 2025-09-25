Как приготовить вкусную капусту "Пелюстка" со свеклой: можно есть уже через 5 дней
Капуста "Лепесток" – вкусная осенняя закуска к вашему праздничному столу. Яркого цвета такому овощу придаст свекла. Залейте все простым маринадом и сможете есть готовую закуску уже через 5 дней.
Идея приготовления маринованной капусты "Лепестки" со свеклой опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 2,5 кг.
- морковь – 3 шт.
- свекла – 1 шт.
- перец чили – 1 шт.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1,5 л
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 3 ст.л.
- масло – 50 мл.
- уксус 9% – 100 мл.
- черный перец горошком 15 шт.
- душистый перец – 8 шт.
- лавровый лист – 4 шт.
- гвоздика – 4 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту разобрать на лепестки, толстые жилки немного срезать.
2. Морковь нарезать кружочками, свеклу – полукольцами, чили – кольцами.
3. В кастрюлю или банку выложить слоями: капуста, овощи, капуста, овощи.
4. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и специями, добавить уксус и масло.
5. Залить капусту горячим маринадом, поставить гнет и отложить в темное место на 5 дней.
6. Через 5 дней капуста будет готова.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: