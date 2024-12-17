Кутья – это главное блюдо рождественского стола. Хотя в древности ее готовили чуть ли не каждый день, теперь кутью принято готовить только трижды в год: на Рождество, Василия и Крещение. Основным символическим значением является чествование предков.

Видео дня

Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы это традиционное блюдо получилось вкусным и попробовать его могли все. Как правильно приготовить кутью, в Instagram рассказала фудблогер Мария Макарчук.

Ингредиенты

Пшеница – 400 гр

Вода для варки – 1 л

Мак – 150 гр + вода, чтобы покрыла

Орешки – 200 гр

Изюм – 200 гр

Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Пшеницу тщательно промываем в холодной воде и оставляем набухать на 2-3 часа.

2. Провариваем в течение 30 минут, залив зерно водой в пропорции 1:3.

3. Мак заливаем водой и провариваем до полного испарения воды.

4. Перебиваем блендером.

5. Заливаем изюм кипятком.

6. Орешки обжариваем до характерного запаха.

7. Соединяем пшеницу с медом и тщательно перемешиваем.

8. Добавляем остальные ингредиенты и еще раз перемешиваем.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты кутьи: