Как приготовить вкусную кутью на Сочельник: подробный рецепт традиционного блюда
Кутья – это главное блюдо рождественского стола. Хотя в древности ее готовили чуть ли не каждый день, теперь кутью принято готовить только трижды в год: на Рождество, Василия и Крещение. Основным символическим значением является чествование предков.
Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы это традиционное блюдо получилось вкусным и попробовать его могли все. Как правильно приготовить кутью, в Instagram рассказала фудблогер Мария Макарчук.
Ингредиенты
- Пшеница – 400 гр
- Вода для варки – 1 л
- Мак – 150 гр + вода, чтобы покрыла
- Орешки – 200 гр
- Изюм – 200 гр
- Мед – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Пшеницу тщательно промываем в холодной воде и оставляем набухать на 2-3 часа.
2. Провариваем в течение 30 минут, залив зерно водой в пропорции 1:3.
3. Мак заливаем водой и провариваем до полного испарения воды.
4. Перебиваем блендером.
5. Заливаем изюм кипятком.
6. Орешки обжариваем до характерного запаха.
7. Соединяем пшеницу с медом и тщательно перемешиваем.
8. Добавляем остальные ингредиенты и еще раз перемешиваем.
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