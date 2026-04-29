Иногда хочется приготовить что-то сытное и домашнее, но без лишних сложностей. Лазанья – одно из таких блюд, которое любят многие, но не все готовы тратить время на классический вариант. Есть более простой способ, который значительно экономит время. Для этого достаточно заменить привычные листы на тесто фило.

Идея приготовления ленивой лазаньи из теста фило опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

томатная паста – 90 г

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса бешамель:

сливочное масло – 50 г

мука – 50 г

молоко – 300 мл.

соль, перец, мускатный орех, прованские травы – по вкусу

Для сборки блюда:

тесто фило – 1 упаковка

твердый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте соус болоньезе. Для этого нарежьте лук и обжарьте до мягкости.

2. Добавьте фарш, хорошо перемешайте, посолите и поперчите.

3. Готовьте около 10 минут, пока мясо не изменит цвет. Затем добавьте нарезанный болгарский перец, помидоры и томатную пасту.

4. Тушите смесь до испарения лишней жидкости, чтобы соус стал густым и насыщенным.

5. Отдельно сделайте бешамель. Растопите сливочное масло, всыпьте муку и быстро перемешайте до однородности. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.

6. Доведите соус до кремовой консистенции, добавьте соль, перец, мускатный орех и травы.

7. После этого переходите к сборке. Выложите в форму слой теста фило, сверху равномерно распределите часть мясного соуса, затем добавьте бешамель.

8. Повторите слои несколько раз. Завершите верх слоем соуса и щедро посыпьте тертым сыром.

9. Запекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, пока верх не станет румяным.

10. Готовому блюду дайте немного остыть перед нарезанием, чтобы оно лучше держало форму.

