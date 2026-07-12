В сезон молодых кабачков стоит приготовить легкое и ароматное блюдо, которое заменит привычную пасту. Кабачковые ломтики в сливочном соусе с помидорами получаются нежными, сочными и очень сытными. На приготовление уйдет совсем немного времени, поэтому этот рецепт отлично подойдет для быстрого ужина. Блюдо вкусно сразу после приготовления, особенно с порцией тертого сыра сверху.

Идея приготовления сытной кабачковой пасты опубликована на странице anna.didus в Instagram.

Ингредиенты:

чеснок – 4 зубчика

помидоры черри – 10 шт.

крем-сыр – 4 ст.л.

сливки 33% – 100 мл.

вода – 50 мл.

кабачки – 3 небольших шт.

твёрдый сыр – для подачи

растительное масло – для обжаривания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо вымойте, разрежьте вдоль пополам и нарежьте тонкими длинными ломтиками, чтобы они напоминали пасту.

2. Чеснок мелко нарежьте, а помидоры черри разрежьте на половинки или четвертинки.

3. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте чеснок до появления аромата.

4. Добавьте помидоры черри и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими и не начнут выделять сок.

5. Добавьте крем-сыр, влейте сливки и воду. Приправьте солью и чёрным перцем, после чего тщательно перемешайте до образования однородного сливочного соуса.

6. Выложите в соус ломтики кабачков, аккуратно перемешайте и тушите 4–6 минут. Кабачки должны остаться нежными, но не потерять форму.

7. Готовое блюдо сразу разложите по тарелкам и посыпьте натертым твёрдым сыром.

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