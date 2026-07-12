Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом
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В сезон молодых кабачков стоит приготовить легкое и ароматное блюдо, которое заменит привычную пасту. Кабачковые ломтики в сливочном соусе с помидорами получаются нежными, сочными и очень сытными. На приготовление уйдет совсем немного времени, поэтому этот рецепт отлично подойдет для быстрого ужина. Блюдо вкусно сразу после приготовления, особенно с порцией тертого сыра сверху.
Идея приготовления сытной кабачковой пасты опубликована на странице anna.didus в Instagram.
Ингредиенты:
- чеснок – 4 зубчика
- помидоры черри – 10 шт.
- крем-сыр – 4 ст.л.
- сливки 33% – 100 мл.
- вода – 50 мл.
- кабачки – 3 небольших шт.
- твёрдый сыр – для подачи
- растительное масло – для обжаривания
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо вымойте, разрежьте вдоль пополам и нарежьте тонкими длинными ломтиками, чтобы они напоминали пасту.
2. Чеснок мелко нарежьте, а помидоры черри разрежьте на половинки или четвертинки.
3. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте чеснок до появления аромата.
4. Добавьте помидоры черри и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими и не начнут выделять сок.
5. Добавьте крем-сыр, влейте сливки и воду. Приправьте солью и чёрным перцем, после чего тщательно перемешайте до образования однородного сливочного соуса.
6. Выложите в соус ломтики кабачков, аккуратно перемешайте и тушите 4–6 минут. Кабачки должны остаться нежными, но не потерять форму.
7. Готовое блюдо сразу разложите по тарелкам и посыпьте натертым твёрдым сыром.
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