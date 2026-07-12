Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
942
Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В сезон молодых кабачков стоит приготовить легкое и ароматное блюдо, которое заменит привычную пасту. Кабачковые ломтики в сливочном соусе с помидорами получаются нежными, сочными и очень сытными. На приготовление уйдет совсем немного времени, поэтому этот рецепт отлично подойдет для быстрого ужина. Блюдо вкусно сразу после приготовления, особенно с порцией тертого сыра сверху.

Идея приготовления сытной кабачковой пасты опубликована на странице anna.didus в Instagram.

Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом

Ингредиенты:

  • чеснок – 4 зубчика
  • помидоры черри – 10 шт.
  • крем-сыр – 4 ст.л.
  • сливки 33% – 100 мл.
  • вода – 50 мл.
  • кабачки – 3 небольших шт.
  • твёрдый сыр – для подачи
  • растительное масло – для обжаривания
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом

1. Кабачки хорошо вымойте, разрежьте вдоль пополам и нарежьте тонкими длинными ломтиками, чтобы они напоминали пасту.

2. Чеснок мелко нарежьте, а помидоры черри разрежьте на половинки или четвертинки.

Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом

3. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте чеснок до появления аромата.

4. Добавьте помидоры черри и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими и не начнут выделять сок.

5. Добавьте крем-сыр, влейте сливки и воду. Приправьте солью и чёрным перцем, после чего тщательно перемешайте до образования однородного сливочного соуса.

Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом

6. Выложите в соус ломтики кабачков, аккуратно перемешайте и тушите 4–6 минут. Кабачки должны остаться нежными, но не потерять форму.

Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом

7. Готовое блюдо сразу разложите по тарелкам и посыпьте натертым твёрдым сыром.

Как приготовить вкусную пасту из кабачков: делимся простым сезонным рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты