Белые грибы – одни из самых вкусных. Именно из них получается сделать сытную и ароматную подливу. Она прекрасно подойдет к любому вашему любимому гарниру.

Идея приготовления подливки из белых грибов опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

белые грибы – 400 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

масло – 2 ст.л.

сливочное масло или масло гхи – 30 г

сливки 33% – 50 мл.

сметана – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л. или по вкусу

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать лук и чеснок.

2. Грибы помыть и почистить от земли (больше ни от чего чистить не надо).

3. Грибы нарезать средними кусочками.

4. Разогреть сковородку и добавить масло и сливочное масло.

5. Жарить на среднем огне чеснок с луком и через несколько минут добавить грибы.

6. Тушить примерно 10 минут – грибы должны стать мягкие, а жидкость должна испариться.

7. Сделать минимальный огонь.

8. Добавить сливки, сметану и воду.

9. Посолить, тушить еще примерно 2-3 минуты.

10. Очень вкусно подавать с гороховым пюре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: