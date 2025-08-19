Как приготовить вкусную подливку из белых грибов: простой рецепт
Белые грибы – одни из самых вкусных. Именно из них получается сделать сытную и ароматную подливу. Она прекрасно подойдет к любому вашему любимому гарниру.
Идея приготовления подливки из белых грибов опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- белые грибы – 400 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- масло – 2 ст.л.
- сливочное масло или масло гхи – 30 г
- сливки 33% – 50 мл.
- сметана – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л. или по вкусу
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать лук и чеснок.
2. Грибы помыть и почистить от земли (больше ни от чего чистить не надо).
3. Грибы нарезать средними кусочками.
4. Разогреть сковородку и добавить масло и сливочное масло.
5. Жарить на среднем огне чеснок с луком и через несколько минут добавить грибы.
6. Тушить примерно 10 минут – грибы должны стать мягкие, а жидкость должна испариться.
7. Сделать минимальный огонь.
8. Добавить сливки, сметану и воду.
9. Посолить, тушить еще примерно 2-3 минуты.
10. Очень вкусно подавать с гороховым пюре.
